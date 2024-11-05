「預測大師」最終推算！賀錦麗勝率50%領先　若平手川普贏面大

▲ 賀錦麗在全國民調中支持度領先川普1%。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選投票5日登場，有「預測大師」之稱的選舉數據分析師席佛（Nate Silver）凌晨公布最終預測指出，民主黨賀錦麗勝率50.015%，以微小差距領先共和黨川普。但若雙方戰成平手，川普很可能在眾議院投票中勝出，最終當選總統。

席佛在個人網站Silver Bulletin發表預測指出，投票日當天午夜最後一次使用模型推算，8萬次模擬中賀錦麗獲勝40012次，機率約50.015%，其餘39988次中川普獲勝39718次，機率約49.648%，剩餘的270次則是選舉人票以269對269打平，很可能導致川普在眾議院的「權變選舉」中勝出。

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Silver Bulletin民調平均值則顯示，賀錦麗全國支持度以48.6%領先川普的47.6%；至於7大搖擺州，民主黨在密西根州（48.4%對47.2%）、威斯康辛州（48.7%對47.7%）占優勢，共和黨則在賓州（48.1%對48.2%）、北卡羅來納州（48.8%對47.7%）、喬治亞州（48.9%對47.9%）、亞利桑那州（49.3%對46.9%）及內華達州（48.5%對47.9%）領先。

《衛報》報導，席佛在2008年大選精準預測50州中49州選舉結果，因此獲得「預測大師」稱號，2012及2020年也命中大選最終結果，不過2016年預測川普勝率僅28.6%，最終卻由川普當選。