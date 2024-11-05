台南漁光島衝浪客「被浪犬追咬」大腿留齒痕　恐怖畫面曝光

▲台南一名曾姓男子5日上午6時許，前往台南安平漁光島準備衝浪時，竟遭該處流浪犬追咬攻擊。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名曾姓男子5日上午6時許，前往台南安平漁光島準備衝浪時，竟遭該處多隻流浪犬追咬攻擊，他被咬到大腿後方流血，血都滴到小腿上了，還留下明顯齒痕，只好先衝去醫院掛急診施打破傷風等疫苗，台南市動保處接獲里長通報，已經發現疑似咬人的「惡犬」，正設法誘捕收容。

該名網友在網路社群PO文指出：「大家去漁光島玩耍要小心沙灘附近的野狗，早上要去衝浪，在岸邊暖身結果被咬了一波」，網友好心提醒民眾小心。從網友所貼照片，可見他大腿後方出現明顯「齒痕」，傷口還流出鮮血流至小腿肚部分，網友說他人還在醫院等診處理。

台南市動保處接獲漁光里里長通報，曾姓男子遭流浪狗咬傷一事，馬上派員前往現場了解狀況，並發現到2隻可疑的「惡犬」，目前先評估誘捕的可能性，如果不行就要使用麻醉槍，將牠們追緝到收容所「感化」，避免再有傷人事件發生。

據了解，安平漁光島於2023年曾發生流浪狗闖入雞舍咬死雞隻情事，經台南市動保處積極該處浪浪問題，已平靜一段時間，未料現在又發生流浪狗攻擊衝浪客事件。