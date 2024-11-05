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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

統促黨受中共指揮無法解散？　藍修「憲法訴訟法」後難度可能更高

▲▼2024總統立委大選不分區政黨票號次抽籤20日在中選會舉行，統促黨主席白狼張安樂出席抽籤。（圖／記者湯興漢攝）

▲統促黨主席白狼張安樂。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

中華統一促進黨中央委員、發言人張孟崇夫婦自100年起收受中國7400萬元資助，為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨大肆宣傳，嘉義地檢署日前偵結，依反滲透法等起訴二人。對此，有法界人士受訪表示，各界解散統促黨呼聲開始出現時，國民黨提出「憲法訴訟法」修法，等於是為了避免統促黨被憲法法庭判決解散，先行剝奪大法官行使憲定職權，癱瘓憲法法庭，這只會讓解散統促黨的難度更高。
 
法界人士指出，2020年1月審議總預算時，時代力量黨團針對內政部預算提出主決議，要求內政部依據憲法增修條文及政黨法，將中華統一促進黨移往司法院憲法法庭並討論是否解散。當時除了時代力量黃國昌、徐永明、鄭秀玲投下贊成票，國民黨包含林麗蟬、呂玉玲、林奕華、許淑華等立委也投票贊成。不過，當時因該案非立法院職權因而沒有通過，但也代表當時將統促黨移送憲法法庭討論是否解散，是黃國昌與國民黨的共識。
 
近來，各界討論為何不能解散統促黨的同時，國民黨在立法院推動「憲法訴訟法」修法，要將大法官「現有總額」定義為增修條文的「法定總額」，即固定為15位。因目前已有7名大法官卸任，屆時可能因「補不滿」而無法審理任何憲法議案。

對此，法界人士受訪時表示，國民黨此時修法，等於是為了避免統促黨被憲法法庭判決解散，先行剝奪大法官行使憲定職權，癱瘓憲法法庭，這只會讓解散統促黨的難度更高。
 
針對違反《反滲透法》的政黨，內政部也於今年6月發布新聞稿，表示依憲法增修條文第5條第5項規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。政黨或其負責人及選任人員倘有破壞自由民主憲政秩序之情事，內政部將依相關事實提請政黨審議會後，向憲法法庭聲請解散。
 
內政部也不斷重申，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織之行為，以免觸犯國安法及反滲透法等規定而遭受處罰及解散，呼籲政黨確實遵守相關法令規範，共同維護我國自由民主，健全政黨政治發展。

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