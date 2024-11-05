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統促黨收錢幫中共搞滲透、經營詐團　國安人士：仍有賴國人警覺

▲▼2024總統立委大選不分區政黨票號次抽籤20日在中選會舉行，統促黨主席白狼張安樂出席抽籤。（圖／記者湯興漢攝）

▲統促黨主席白狼張安樂。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

白狼張安樂旗下的統促黨中央委員兼發言人張孟崇及洪文婷夫妻，因涉嫌收受中國金援7400萬元，進行對台各種認知操作、干擾選舉，遭檢方依違反《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》等罪嫌起訴。對此，熟知北京對台滲透手法的國安人士指出，統促黨一直在做地方滲透工作，雖然檢警努力偵辦，但仍有賴國人提高警覺，如發現不合常理的赴中旅遊團，或地方宴飲餐敘中出現中國統戰部門官員，請務必隨時向當地派出所聯繫。
 
這位國安人士分析，中國統戰部門透過統促黨在台灣的協力的犯行，主要有幾種態樣，首先，是如該黨發言人張孟崇等人的做法，就是透過擁有廣播節目、抖音、臉書及YouTube等媒體或社群平台帳號，再依中共統戰人員指示的講稿內容，做為節目企劃，或錄製宣傳影片，經對方審核後，將影片上傳抖音等社群媒體平台。
 
其次，再以統促黨中央委員林國信為例，在中共指示下，於2024年大選期間以招攬里長等地方人士赴對岸旅遊、參訪方式，或是假借所謂「尋根之旅」的低價團模式，帶著台灣民眾在旅行過程中接受統戰部門或是中國國台辦招待，宣揚各種促統言論和錯假資訊，製造台灣社會分化對立。而統促黨人士在完成低價團任務後，還會在旅遊團群組內，替統促黨拉政黨票，訴求將總裁白狼張安樂送進立法院，北檢也在今年以《反滲透法》等罪嫌偵辦。
 
國安人士指出，統促黨總裁綽號白狼的張安樂的兒子張瑋，過去也曾透過其經營的旅行社，將遊客資料交給洪姓媒體人及家人成立的人頭協會，協助包括統戰官員的逾千名中國人士，取得「短期專業交流」活動計畫書、邀請函等虛假文件，向移民署辦理中國人民來台。由於檢警查出此旅行社安排的參訪行程不少與竹聯幫份子、中華統一促進黨相關，台北地檢署經蒐證調查後，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》起訴張瑋夫婦等10人。
 
除了協助中國在台進行統戰、滲透，統促黨甚至還經營詐騙集團。統促黨地方黨部前主委吳金虎夫婦，自2022年起，與通緝犯在柬埔寨共組電信詐欺機房，誘騙中輟生赴柬埔寨從事電信詐欺，若業績不佳則進行毆打凌虐，台北地檢署也於今年5月依組織犯罪、恐嚇、加重詐欺等罪起訴。

國安人士表示，在中共的指揮下，以政黨包裝的統促黨對台灣的威脅與傷害，幾乎從國民日常生活、宗教宮廟、民主體制，乃至於憲政秩序，無所不包，簡直「集滿」所有國安法制、選舉法制的違法樣態。

國安人士也提醒，統促黨一直都在做地方滲透工作，雖然檢警努力偵辦，但仍有賴國人提高警覺，例如發現有不合常理的赴中旅遊團，或是地方的宴飲餐敘中出現中國統戰部門的官員，請務必隨時向當地派出所聯繫，共同捍衛台灣珍貴的民主環境。

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