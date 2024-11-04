收中國7400萬！統促黨拍抖音要國軍放棄抵抗　發言人夫妻遭起訴

記者翁伊森、黃哲民、吳佩蓁／嘉義報導

中華統一促進黨中央委員兼發言人張孟崇及其妻洪文婷，涉嫌收受中共金援7400萬元，藉擔任嘉雲廣播等電台主持人，進行中共對台認知作戰等滲透作為，調查局報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，專案小組於去年12月至今年7月間，執行4波搜索行動，扣得作案相關證物，並傳喚被告及證人共49人，上月25日偵結，依違反反滲透法、公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴。

▲統促黨中央委員兼發言人張孟崇、中央執行委員洪文婷涉犯反滲透法等罪遭起訴 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



經查張孟崇及洪文婷自2011年至2023年間，接受中國國務院台灣事務辦公室（即中共中央台灣工作辦公室）、福建省人民政府台灣事務辦公室等境外滲透來源之指示、委託及資助，收受金援折合計約新台幣7400萬元，以境外給予之講稿，在其所主持「台灣向前走」廣播電台節目及網路平台抖音、臉書及YouTube，播放其所錄製廣播節目及所拍攝影片。

張孟崇曾多次往返大陸，並提供廣播電台節目摘要、企劃書給中共國台辦官員，將福建省廣播影視集團人員指示的講稿內容錄製宣傳影片，經對方審核後，張、洪再將影片上傳抖音等媒體，並於2021年舉行之四大公投案（重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、中油三接遷離）、2022年舉行之某立法委員罷免案、2024年總統副總統及立委選舉，為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨，進行大肆宣傳，試圖影響輿論走向、公投結果及取信中共官員，更為中共詆毀香港社運人士及法輪功等團體，甚至頻繁宣揚解放軍軍威，勸降我國國軍於兩岸戰時放棄抵抗、陣前倒戈等統戰言論。

▲張孟崇及妻子洪文婷將中共官員指內容製作成影片，上傳抖音等平台 。（圖／記者翁伊森翻攝）



調查局嘉義市調查站、屏東縣調查站、國家安全維護工作站經縝密蒐證，蒐獲相關情資後，報請嘉義地方檢察署林檢察官仲斌指揮偵辦，經蒐獲具體事證後，2023年12月至2024 年7月間陸續執行4波共計24處所搜索行動，扣得作案用行動電話、電腦主機及相關帳冊等證物，並約談犯罪嫌疑人及查證案關證人共49人，違法事證明確。

全案於10月25日偵查終結，張孟崇及洪文婷均被依涉及違反反滲透法第4條受滲透來源指示、委託、資助而為總統副總統選舉罷免法第43條、公職人員選舉罷免法第45條各款行為罪嫌，提起公訴。