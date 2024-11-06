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反覆政策vs.著火的世界！　路透盤點「川普3大外交挑戰」

記者吳美依／綜合報導

共和黨候選人川普（Donald Trump）篤定成為下一屆美國總統，他的未來施政方向備受關注，不論美國的盟友或對手，都擔心其第2任期是否也將充滿動盪與不可預測性。路透以「川普反覆無常的外交政策，將要面對一個著火的世界」為題，整理出他正面臨的3大外交挑戰。

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普率先取得270張選舉人票，篤定當選下一屆美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

川普2017至2021年執政期間，對於外交秉持「美國優先」政策，包括保護主義與孤立主義的言行。在這次競選期間，川普幾乎沒有提出外交政策的具體細節，但支持者宣稱，他的性格、力量、「以實力實現和平」的手段，能夠讓外國領袖屈服於他的意志，平息共和黨所謂「著火的世界」。共和黨把全球危機歸咎於拜登的軟弱，但被民主黨反駁。

智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）分析師指出，「在外交政策方面，川普依然反覆無常、前後矛盾。歐洲人仍在舔舐川普第一任期留下的傷口，他們還沒有忘記這位前總統的關稅，以及他對歐盟及德國的深刻敵意。」不過，川普與其支持者反駁了此類批評，他們堅稱其他國家長期佔美國便宜，而川普將阻止這種做法。

▼川普第一任期的外交政策，被形容為反覆又矛盾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

烏俄戰爭

川普應對烏俄戰爭的方式，將為其外交議程定下基調，顯示他將如何應對與北約及關鍵盟友的關係。

川普堅稱，如果自己還是總統，這場衝突不可能發生，即使是現在，他也能夠在24小時內結束戰爭。川普去年表示，烏克蘭可能必須割讓領土，以達成和平協議，但這個方案不僅被烏克蘭拒絕，拜登也不曾提出。

此外，支持烏克蘭的北約也受到威脅。多年來，川普批評北約成員國，未能支付協議好的軍事開支，還曾暗示鼓勵俄羅斯攻打任何「未能履行財政義務」的北約國家。

中東局勢

川普第一任期時，曾推動以色列與阿聯酋、巴林的關係正常化，如今也被預期推動以色列與沙烏地阿拉伯關係正常化。至於以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也被視為川普盟友，更傾向他返回白宮。

面對持續動盪的中東局勢，川普表態支持以色列打敗哈瑪斯，預期繼續向以色列提供軍武，而且很可能不會針對加薩的人道主義問題，提出任何附加條件，可能讓納坦雅胡面對伊朗時更加自由。不過，萬一伊朗加速發展核武，川普恐怕也會面臨新的危機。

中國威脅

「對北京採取強硬立場」是川普這次的競選核心之一，他喊話大幅提高中國進口商品的關稅，被許多經濟專家認為，可能導致美國物價進一步上漲，甚至播下全球經濟不穩定的種子。

川普在第一任期對中國發動貿易戰，如今也威脅進一步強化類似做法。但就像之前一樣，他也傳遞出相當複雜的訊息，多次大讚中國國家主席習近平，還形容對方的鐵腕統治「很聰明」。

與此同時，川普一方面批評台灣搶走美國的晶片生意，應該向美國支付保護費，另一方面又說，如果他是美國總統，中國將「永遠不敢」入侵民主自治的台灣。

 
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