川普勝後中美對抗或低谷反彈？　陸學者：競爭也共存續打台灣牌

▲川普發表勝選感言。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

2024年美國大選結果出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，再次重返白宮。上海東亞研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，川普勝選後的對華政策，不會完全延續拜登政府「反中對抗」，適當調整為「競爭共存」，爭取合作，中美關係有調整期，也絕對不會一夕之間變好。另外，美國現今內部政治、經濟壓力過大，川普要花很多精力重新梳理，未來依然會打「台灣牌」，更多的是以交易或籌碼概念來看「台灣問題」，以美國最大利益優先。

美國大選落幕，代表共和黨角逐總統大位的川普於5日確定勝選。根據白宮消息指出，美國總統拜登（Joe Biden）已致電恭喜川普勝選。中國外交部於昨6日深夜發出祝賀，以未署名發言人形式答記者問表示，「中國尊重美國人民的選擇，對川普當選總統表示祝賀。」另外，根據不具名人士透露，中國國家主席習近平也致電恭賀川普，中國官媒尚未發出正式消息。

回顧川普2016年擔任美國上一任總統期間的對華政策，2018年全面調整對華策略，主動發動中美貿易戰，並且制定鉗制中國和對華備戰的印太四國聯盟，全力推進太平洋美軍戰力，以及提升戰略武器體系。大打「台灣牌」，先後制定「台灣關係法」、「台灣旅行法」。相隔四年後，多數大陸專家學者認為不管是誰勝選，對華政策不會有太大改變，川普上任後的中美關係調整期將備受關注。

上海東亞研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，川普作為共和黨的領導人，也曾擔任美國總統，深知中美關係的重要性。隨著他這次勝選回歸，很多事務物換星移，相信在處理中美關係有謹慎的一面。「即使選舉當期間說許多不利於中美關係言論，選舉結束後，川普應該會冷靜思考未來的中美關係如何正確掌握。」

「美國內部正面臨巨大挑戰，共和黨支持者希望他站出來重新領導美國社會走向正軌。」包承柯也梳理川普未來就任後的挑戰，經濟是最大問題，有來自有歐、日、中國等國競爭，如何構建美國的新競爭力，必須花很長時間調整。

包承柯繼續分析，第二是國際問題的挑戰。「俄烏戰爭」「以巴衝突」，以及中東局持續緊張升溫，還有朝鮮半島也處於不穩定狀態，這些都是川普介入國際問題的一個試金石。「美國的軍事力量如何介入以色列和中東的衝突，即使是『協管』角色也深陷其中。」

包承柯，「川普要維護美國的利益，也要維護阿拉伯世界的利益，無法單憑智慧把阿拉伯的不滿情緒壓下來，還有台灣問題、朝鮮半島、世界氣候變遷合作等重大問題，都等著他去解決。」

中美關係到了巨大的調整期，包承柯認為川普會「戰略性」調整對華政策，並不代表中美關係會轉好，預料會稍微降低對抗，朝向「競爭共存」發展。「如果川普處理不好中美關係，對於全球問題的挑戰會更巨大。實際上，川普當時執政後期，已出現和中國長期共存情況，這也是美國兩黨基本的共識。」

▲大陸學者普遍分析，川普對華政策依舊有「對抗」，有競爭也有合作，朝向共存模式。（圖／路透）

外界也觀望川普是否對華增加高關稅？包承柯分析，當時美國對於中國崛起感到焦慮，用關稅政策阻止中國大部分的商品進入美國市場，不讓中國賺美國的錢，事後證明美國對華的經濟政策是失敗的。

包承柯也指出，從拜登政府即將又回到川普重新執政，等於給川普一個調整機會。是否繼續對抗或是轉向「競爭共存」，也取決他未來任命的團隊，才能看到對華政策基本走向。

包承柯表示，川普對於「台灣問題」做法是「有所為，有所不為」，預料會繼續打「台灣牌」，但是不會像拜登政府框打猛打。至少在俄烏衝突，中東、以色列的衝突還沒有結束的背景之下，再挑起台海衝突，對美國十分不利。「相信川普有戰略利益的考量，不會跟中國發生尖銳的對抗。」

南京大學台研所所長劉相平接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「站在川普角度，肯定把台灣當成籌碼向大陸喊價，去獲取美國利益最大化。只要大陸沒有達到他的要求，川普會加大力度打『台灣牌』，謀取更大利益。」

劉相平進一步解釋，即使利益放眼前，川普也不會支持「台獨」，也不會支持「統一」，這樣台灣牌就不好打了。「川普絕對不會把台灣全部都放掉，支持兩岸統一，大陸方面也絕對沒有任何這方面的幻想。」

「對大陸來說『台灣問題』是內政，不能交易，更不可能交換，紅線底線十分明顯。」劉相平再次強調，「壓制『台獨』，我想中美在某些方面會有一定的妥協與共識，也是我們所期盼的。」