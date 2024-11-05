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美選提前投票站驚傳炸彈威脅！　工作人員「自導自演遭恐嚇」被捕

▲▼ 美國大選／喬治亞州亞特蘭大選務人員處理郵寄選票。（圖／路透）

▲ 喬治亞州亞特蘭大選務人員處理郵寄選票。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選5日投開票，據CNN統計，此前已逾7800萬選民參與提前投票，相當於全體選民1/3。重要戰場喬治亞州提前投票站先前卻傳出炸彈威脅，一名工作人員涉嫌以選民名義寄出恐嚇信，揚言在現場安裝炸彈，目前已被逮捕。

根據《路透》，美國聯邦檢察官指出，25歲男子溫比什（Nicholas Wimbish）10月16日在喬治亞州格雷市的瓊斯郡選舉辦公室擔任投票工作人員時，和一名選民發生口角。

溫比什隔天寄信給瓊斯郡選務主管，措辭看起來就像前一天和他發生爭執的選民，信中怒罵溫比什是個「自由派選舉詐騙份子」，故意分散排隊投票的選民注意力。

當局指出，這封署名為「瓊斯郡選民」的信中聲稱，溫比什和其他人「應該提高警覺」，警告他們將「得到暴力的教訓」，最後附上一張手寫便條恐嚇，「提前投票的地方有爆炸玩具，菸在燒，注意安全」。

檢方表示，溫比什被控發出炸彈威脅郵件、傳送有關炸彈威脅的假訊息、郵件恐嚇及向聯邦調查局（FBI）作偽證，於11月4日被捕。

報導提到，喬治亞州是7大搖擺州之一，可能是決定大選由賀錦麗或川普勝出的關鍵。目前投票已正式開始，對可能的暴力事件的憂慮也促使官員在投開票前後採取各種措施加強安全。

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