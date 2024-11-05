美選緊張！賀錦麗「印度家鄉」辦特別祈禱　全村人衝寺廟求勝選

▲賀錦麗母親遠在印度的家鄉舉辦了一場特別祈禱，祝愿賀錦麗在選舉中取得勝利。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

11月5日是美國總統選舉的投票日，不過遠在華盛頓1.3萬公里之外的印度，有不少民眾正在寺廟裡為民主黨候選人賀錦麗祈福，希望這位同時擁有非裔和印度裔血統的女子，可以成功當選，成為美國史上第一位亞非裔女總統。

據路透社報導，一個多世紀前，賀錦麗的外公戈博蘭（P.V. Gopalan）出生於印度南部泰米爾納都（Tamil Nadu）的村莊圖拉森德拉普蘭（Thulasendrapuram）。1959年，賀錦麗的母親沙亞馬拉（Shyamala Gopalan）前往加州大學柏克萊分校攻讀研究生，認識了賀錦麗的父親唐納德（Donald Jasper Harris）後，與這名牙買加聖安斯貝移民結婚，誕下2女。

在美國選舉即將登場之際，圖拉森德拉普蘭的居民將賀錦麗的名字刻在石頭上，在寺廟中為她祈福，並在寺廟外懸掛橫幅，稱呼賀錦麗為「土地的女兒」，祝愿她在選舉中取得成功。在寺廟附近經營小店的村民馬尼甘丹（G. Manikandan）表示，當地居民會在5日清晨舉行特別祈禱，如果賀錦麗勝選，他們還會舉辦一系列的慶祝活動。

4年前，賀錦麗在當選副總統後，村民也在全村燃放鞭炮、分發食物，慶祝民主黨的勝利。當時，這場宏大的慶祝活動吸引了全球媒體的關注。

▼賀錦麗4年前當選副總統時，她家鄉的村民也舉辦了慶祝活動。（圖／路透）