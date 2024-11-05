台鹽前董座陳啟昱遭通緝　林燕祝公布陳啟昱台南光電弊案新證據

▲台南市議員林燕祝在總質詢，秀出陳啟昱涉入光電弊案新證據，請檢調深入積極調查。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台鹽前董事長陳啟昱遭通緝了！市議員林燕祝在總質詢，秀出陳啟昱涉入光電弊案新證據，台南地面型漁電共生核准25案中，陳啟昱台綠案就占16件，且已併網送電多年，稽查後高達12件待改善。

林燕祝說，更離譜的是，陳啟昱申請屋頂種電，國土調查現況是水產養殖，會勘卻發現，魚塭已被填土掩埋廢棄物，種電黑金真好賺？陳啟昱涉及多少光電弊案？坊間傳言，要落跑的是比陳啟昱更高層的民進黨大咖？到底還有多少民進黨高高層共犯？請檢調深入調查！

林燕祝怒轟，數月前她就接獲檢舉，前台鹽董事長陳啟昱涉及光電弊案，資料顯示，陳啟昱任內成立的台綠，短短4年多就以『土地開發』和『施作光電』名義，參與了台南七大魚電共生案，分別是七股地區的志光能源、南旭電力、新日泰、恩富案，還有北門區的國瑋開發、大同桐光能源、美歐亞等案，果然台南地檢查出陳啟昱利用這些手法，掏空台鹽11.28億元，案子起訴了，同案被告有2人被羈押，台南地院卻能讓陳啟昱無保飭回，陳啟昱當然利用，台南地院開綠燈的機會落跑了。

林燕祝指出，為了解陳啟昱如何利用漁電共生申請案，創造出一案甚麼都能賺的黑金弊案手法，她出公文跟市政府相關單位調資料，想不到等了好久才拿到資料，經過交叉比對，她發現已核准的25件地面型漁電共生案，陳啟昱的的案件有16件，其中13件申請併網送電的時間從2019到2022年不等，市政府卻在2023年才開始展開查核，不查還好一查發現，有12件營運待改善中。

林燕祝表示，行政院長桌榮泰視察民進黨高層漁電共生時，市府曾說，案場未依計畫使用，且期限內不改善，立即依法廢照，為何未見廢照？台南市地面型漁電共生目前共有69件，正在申請中，資料顯示還有18件跟陳啟昱相關，台00的有10件，三00有2件，南00有2件，恩00有2件，志00有1件，新00也有1件，這些相關申請案中，有多少漁電共生案『一案多利』，藉著申請種電的機會，趁機就地填土掩埋廢棄物，再賺一大筆？

林燕祝怒說，她實地前往七股看坪段573地號，陳啟昱種電的現場會勘，發現在國土利用現況調查資料寫的是『水產養殖』，現場看到的卻是，魚塭早已填平，魚塭裡埋的是甚麼？接著她又前往，七股樹仔腳段457地號，陳啟昱另一處種電現場，國土利用現況顯示『蓄水池』，現場卻是滿滿的營建廢棄物，陳啟昱等人究竟涉入多少漁電共生、填土掩埋廢棄物，一案多利光電黑金弊案？到底還有多少民進黨的高高層，涉入盤根錯節光電黑金弊案？黃偉哲市長知道嗎？市長有沒有涉案？請拿出魄力主動稽查送辦，不要讓光電業者把台南市府當塑膠，也請檢調深入積極調查！

黃偉哲市長表示，他沒有涉入任何的光電弊案，台南市是全國唯一一個主動會依法廢照的直轄市，市府會全面針對地面型、屋頂型光電案，從申請過程就嚴格把關，發現未依計畫使用，限期未改善，一定廢照。