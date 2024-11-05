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嫩妹邀約到海灘愛愛　男暗爽給繩子綁突遭「陌生男斧頭狂砍」

▲▼ 正妹,人妻,女子,女人,性感,愛,情侶,愛人,夫妻。（圖／CFP）

▲男答應陌生女性愛邀約，慘被攻擊。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子遇到一名陌生女子邀約到海邊發生性行為，原以為飛來艷福的他，沒想到被對方用繩子綁起來後，突然遭到斧頭攻擊，全身多處流血重傷。

事件10月30日晚間8時30分發生在佛州奧蒙德海灘市(Ormond Beach)，警方被街上一名上半身沒穿、大喊大叫的瘋狂男子吸引注意，發現他右腿和其他身體部分都在流血，曾遭到斧頭攻擊。

受害男子表示，他當天傍晚答應和18歲陌生女子卡格爾(Alana Cagle)一起到海灘，讓對方用繩子綁起來發生性關係，然而當他雙腿被綁後，24歲男子斯特里特(Wayne Streeter)突然從黑暗中出現，讓他產生不好的預感。

受害者試圖解開繩子逃跑，卡格爾卻整個人跳到他身上，後來他好不容易掙脫，又被斯特里特追上來抓住，緊緊勒住脖子，用疑似是斧頭的武器攻擊他，他再度逃脫後逃到大街上成功獲得警方注意。

受害男子被緊急送到醫院，發現雙腿膝蓋、小腿、腹部和背部都有刀傷。警方後來在車上找到卡格爾和斯特里特2人，發現2人是男女朋友，同時也在車上、海灘上發現血跡。

斯特里特聲稱，他和女友卡格爾原本一起開車去海灘，不知何時受害者也出現在海灘上，他看到對方攻擊女友，才會上前救人，否認過程中有使用任何武器。2人目前被控加重毆擊罪，預計於11月26日出庭。

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