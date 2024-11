嫩妹邀約到海灘愛愛　男暗爽給繩子綁突遭「陌生男斧頭狂砍」

▲男答應陌生女性愛邀約,慘被攻擊。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名男子遇到一名陌生女子邀約到海邊發生性行為,原以為飛來艷福的他,沒想到被對方用繩子綁起來後,突然遭到斧頭攻擊,全身多處流血重傷。

事件10月30日晚間8時30分發生在佛州奧蒙德海灘市(Ormond Beach),警方被街上一名上半身沒穿、大喊大叫的瘋狂男子吸引注意,發現他右腿和其他身體部分都在流血,曾遭到斧頭攻擊。

Alana Cagle, 18, of #DaytonaBeach, & Wayne Streeter, 24, of #OrmondBeach, #Florida, have been charged with aggravated battery with a deadly weapon after luring a man to the beach & attacking him with a hatchet



The victim agreed to meet Cagle for a sexual encounter, but became… pic.twitter.com/vAINXg3V2V