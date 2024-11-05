　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

選前之夜最後造勢　川普支持者冒雨齊聚密西根州

▲▼ 美國大選。川普密西根11/4造勢會場。（圖／路透）

▲川普死忠粉絲興奮齊聚在搖擺州密西根州。（圖／路透）

文／中央社大急流城4日綜合外電報導

美國總統大選進入最後倒數，共和黨候選人川普把握最後一刻衝刺，他的死忠粉絲興奮地齊聚在搖擺州密西根州，等待川普現身造勢，並堅信川普終將贏得勝利。

在印第安納州一家電話公司工作的65歲選民裴利（Mark Perry）說：「如果你看看參與人數，看看這些集會，就會發現川普獲得的支持真是瘋狂。」

他在大急流城（Grand Rapids）可容納1萬2000個座位的范安德爾體育館（Van Andel Arena）外告訴法新社，要是選舉結果往另一邊倒，「我想我們會認為非常可疑」。狂熱的川粉冒著雨勢，穿著雨衣坐在折疊椅上等了好幾個小時。

對許多人來說，移民是他們最關切的議題，也有人認為，通貨膨脹是最值得關注的問題，還有些人渴望看見進一步限制墮胎或禁止年輕人性別轉換。

然而，無論他們對這些議題的立場為何，他們都將深深質疑民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）勝選的合法性，儘管民調顯示，賀錦麗與川普勢均力敵。

41歲選民史密斯（Jacob Smith）說：「這將令人難以接受。」他的妻子丹妮兒（Danielle）也對她聽說密西根州可能存在違規投票行為表示擔憂。

▲▼ 美國大選。川普密西根11/4造勢會場。（圖／路透）

▲對許多人來說，移民是他們最關切的議題，也有人認為，通貨膨脹是最值得關注的問題。（圖／路透）

自2020年輸給現任總統拜登到今年大選之前，川普不斷加大對選舉舞弊的指控，儘管目前並無證據表明存在廣泛的舞弊行為。

根據美國全國公共電台（NPR）上個月的一項民調，支持川普的選民中，有88%擔心發生舞弊情事，而支持民主黨候選人的選民只有29%擔心選舉舞弊。美國智庫「皮尤研究中心」（Pew Research Center）的一項調查顯示，大多數選民也認為，如果賀錦麗敗選，她會認輸，而川普不會。

今天一早，體育場外就出現排隊人潮，他們必須等到晚間6時30分後才能進入會場。

大急流城是川普2016年和2020年競選活動的壓軸，儘管4年前並未成功連任，但他對這座密西根州第2大城的愛並未動搖。川普預計將在深夜向人群發表談話。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
NONO強制猥褻2女獲不起訴　受害女「精神折磨」發聲
司機忘拉手煞車！信義區公車「屁股撞進超商」
快訊／全美「第1張」總統選票出爐！
快訊／信義區公車撞進超商！　現場狀況不明
新北男找妖豔變性人做S　「想再一次」突猝死
酒店妹熬3年戒毒上岸！結婚前「想封存往事」　執行署聽到了
吳宗憲被新人惹怒　封殺至今！導火線曝
上班睡覺、看政論節目！　藍委轟賴清德：離譜人事酬庸亂象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／全美「第1張」總統選票出爐！　12人小鎮「3：3」打成平手

選前之夜最後造勢　川普支持者冒雨齊聚密西根州

「薩巴托水晶球」最終預測出爐！　賀錦麗276比262擊敗川普

雷擊打中球場炸出火光1死　8球員「集體倒地」恐怖畫面曝光

美選倒數！情報機構揭「最大威脅」：正積極破壞選舉誠信

轟到臉都爛了！北韓軍赴俄慘遇烏軍「首波砲擊」　相片清楚證實

美國大選計票可能需等待數天　專家：法律風險增

印尼佛羅雷斯島火山持續噴發！當局宣布緊急狀態　擬撤1.6萬人

德屠夫做「浣熊香腸」爆紅　追溯來源與「納粹德國」有關？

女下班被前男友持槍綁架　靠「尋找我的iPhone」APP驚險獲救

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

快訊／全美「第1張」總統選票出爐！　12人小鎮「3：3」打成平手

選前之夜最後造勢　川普支持者冒雨齊聚密西根州

「薩巴托水晶球」最終預測出爐！　賀錦麗276比262擊敗川普

雷擊打中球場炸出火光1死　8球員「集體倒地」恐怖畫面曝光

美選倒數！情報機構揭「最大威脅」：正積極破壞選舉誠信

轟到臉都爛了！北韓軍赴俄慘遇烏軍「首波砲擊」　相片清楚證實

美國大選計票可能需等待數天　專家：法律風險增

印尼佛羅雷斯島火山持續噴發！當局宣布緊急狀態　擬撤1.6萬人

德屠夫做「浣熊香腸」爆紅　追溯來源與「納粹德國」有關？

女下班被前男友持槍綁架　靠「尋找我的iPhone」APP驚險獲救

快訊／台股收盤大漲141.4點　台積電漲10元至1050

曾馨瑩提前過50歲生日！　林心如陪吃高檔菜慶生

朝野審財劃法爆衝突　國民黨批綠拿預算當老大：快還錢給地方

信義區公車停斜坡「屁股滑進對面超商」！　司機喊：有拉手煞車

電影MV熱門拍攝地！　40年回憶「和平新生天橋」要掰了

海運市場展望佳　貨櫃三雄股價連袂勁揚

甜言蜜語暈船！彰化女砸177萬投資泰達幣　聽這句話夢醒了

力駁名嘴編民眾黨宮鬥劇　黃國昌奉勸：不會有用的

台南環保局飛鷹計畫加強查緝　露燃行為無所遁形

苗栗貓裏喵親子公園有蛇！驚見超巨臭青母　市公所加強巡查

國際熱門新聞

即／全美「第1張」總統選票出爐

爆紅小河馬預測「美國總統大選」　結果出爐

日氣象廳曝銀杏最新路徑：西轉後偏南

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

賀錦麗民調51％領先　川普4年前也輸拜登4％

萬聖節路邊撿起「人頭」　結果是真貨

家中1物比馬桶座髒15倍！　每天用150次卻從沒清潔過

3大封關民調　賀錦麗、川普互咬僅差1%

中午忘記帶便當　男意外中9千萬元

女遭騙「父斷聯逃了」淚：為何這樣對我

輝達一度全球市值第一　美股收黑257點

美選7搖擺州封關民調　川普賀錦麗膠著都在誤差範圍

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

川普選前賭盤勝率驟降　仍領先賀錦麗

更多熱門

相關新聞

美選最終預測出爐　賀錦麗276比262擊敗川普

美選最終預測出爐　賀錦麗276比262擊敗川普

美國大選投票正式開始，知名選舉分析機構「薩巴托的水晶球」（Sabato's Crystal Ball）4日公布最終預測，顯示民主黨賀錦麗將以276張選舉人票對262票擊敗共和黨川普。

美情報機構揭「最大威脅」：破壞選舉誠信

美情報機構揭「最大威脅」：破壞選舉誠信

美大選恐數天才知結果　法律風險增

美大選恐數天才知結果　法律風險增

賀錦麗民調「1族群」領先16％

賀錦麗民調「1族群」領先16％

全美8200萬人已投票　凱蒂佩芮挺賀錦麗

全美8200萬人已投票　凱蒂佩芮挺賀錦麗

關鍵字：

2024美國總統大選川普密西根州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台南羊肉爐遭爆長蛆！業者喊告：限一周道歉

快訊／10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

快訊／銀杏轉中颱！最新路徑曝　環流雨彈炸北東

台灣未來恐有大災情！　專家1原因示警

銀杏恐轉中颱　12縣市陸上強風特報

最正啦啦隊傳死會　IG洩男方疑是富邦投手

寧月花1000買水！過來人曝飲水機恐怖真相

柯文哲鬆口認橘子收錢角色！　一張白紙破解親筆密令

影視颶風Tim宣布離婚！　與網紅妻4年婚告終

柯文哲「延押豬隊友」竟是學姐　隔空串證被抓包

新家變砲房！屋主見睹監視器「激戰畫面」氣炸　逼老闆買走房子

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

妻子在公司找炮友！連劈2同事：沒交往只做過

柯文哲的「牢房生活」曝光！　1甩態行為遭批無視人間律法

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面