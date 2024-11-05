前國安顧問：川普不可能接受敗選　警告美國社會「做好準備」

▲前美國國安顧問波頓認為川普不會在敗選後接受選舉結果。（圖／志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美選即將登場，在這最後關頭，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普的支持度依舊緊咬，令人難以預測選舉結果。前美國國安顧問波頓（John Bolton）4日在接受BBC《新聞之夜》訪問時，表示他深信若川普在選舉中敗選，將不會承認結果。BBC稱，波頓自離開川普政府後，就成為了川普的堅定批評者。

據BBC報導，川普4年前拒絕接受敗選結果，最終引發國會山莊騷亂事件仍歷歷在目，令外界對本屆選舉結果產生擔憂。11月4日，BBC《新聞之夜》主持人在採訪波頓時，詢問他是否認為川普會接受敗選結果。波頓毫不猶豫地回答「當然不會」，並表示川普很可能會在選舉結果尚未完全公布時，就提前宣稱勝利。

“Of course he won’t... I’m predicting between 9-10pm he’ll announce that he’s won.”@vicderbyshire asks John Bolton, Donald Trump’s National Security Adviser, 2018-19, whether the former President will accept the result if he loses.

#Newsnight pic.twitter.com/CEIJK9wBvE — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) November 4, 2024

波頓進一步指出，川普可能會像2020年那樣宣稱自己勝選，然後將期望放在西部的亞利桑那州、內華達州上，「我想他會持續這麼做，直到西部的票全部開完為止。」波頓此前在CNN的採訪中也表示，他不相信川普敗選後會坦然接受選舉結果，「如果賀錦麗在選舉中獲勝，那我們應該要準備好川普會拒絕承認敗選。」

波頓補充，若川普面臨不利結果，他的支持者和團隊也可能採取相應行動，藉由質疑選舉公正性來支持川普，因此美國社會應做好準備，以防選後可能出現不穩定局勢。他直言，「川普永遠不會接受失敗，如果他輸了，他就會認為結果是『被偷走』的。」

波頓並不是唯一一個認為川普輸不起的人。CNN民調顯示，若川普在選舉中敗給賀錦麗，只有30%登記選民認為川普會接受結果，賀錦麗的支持者中，更有高達95%人持悲觀看法，看準川普無法接受落敗。反之，如果賀錦麗在選舉失利，有高達73%的受訪者認為賀錦麗會大方承認敗選。