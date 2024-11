前國安顧問：川普不可能接受敗選　警告美國社會「做好準備」

▲前美國國安顧問波頓認為川普不會在敗選後接受選舉結果。(圖/志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美選即將登場,在這最後關頭,民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普的支持度依舊緊咬,令人難以預測選舉結果。前美國國安顧問波頓(John Bolton)4日在接受BBC《新聞之夜》訪問時,表示他深信若川普在選舉中敗選,將不會承認結果。BBC稱,波頓自離開川普政府後,就成為了川普的堅定批評者。

據BBC報導,川普4年前拒絕接受敗選結果,最終引發國會山莊騷亂事件仍歷歷在目,令外界對本屆選舉結果產生擔憂。11月4日,BBC《新聞之夜》主持人在採訪波頓時,詢問他是否認為川普會接受敗選結果。波頓毫不猶豫地回答「當然不會」,並表示川普很可能會在選舉結果尚未完全公布時,就提前宣稱勝利。

“Of course he won’t... I’m predicting between 9-10pm he’ll announce that he’s won.”@vicderbyshire asks John Bolton, Donald Trump’s National Security Adviser, 2018-19, whether the former President will accept the result if he loses.

#Newsnight pic.twitter.com/CEIJK9wBvE