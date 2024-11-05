孫女住院想喝奶茶！不識字阿嬤1方法尋遍飲料店...網全鼻酸

▲阿嬤撕下原PO喝過的飲料杯封口膜，一家一家比對找孫女最愛的奶茶店。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

每個孫子孫女都是阿嬤心中的小寶貝。近日一名網友在網路上分享了自己兒時住院的故事，因為自己愛喝奶茶，阿嬤在回收裡一杯一杯找孫女最愛的奶茶店，貼文讓網友們深受感動，紛紛留言說阿嬤「好有愛」。

近日一名網友在threads以「隔代教養蘊藏阿嬤最純情的浪漫」為題發文，分享自己兒時的溫馨回憶。原PO回憶，小時候她因病住院，剛能進食時，阿嬤特地叮囑原PO爸爸帶她喜歡的奶茶來病房。沒想到，爸爸卻不小心買成了紅茶，阿嬤生氣的對他說「就跟你說她要喝奶茶，你還買紅茶」，說完就走出病房，幫自己最愛的孫女買奶茶。

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過了一段時間，阿嬤提著一杯奶茶給原PO，奶茶還是她最愛的飲料店奶茶。讓原PO驚訝的是「阿嬤不認識字，也沒在喝飲料，怎麼知道我最愛哪間？」

阿嬤得意的說，自己在回家後從家裡回收物中找原PO喝過的手搖飲料杯子，撕下封口膜，再到附近飲料店一家一家比對封口膜和店家招牌，從阮綜合醫院一路回到草衙，終於成功找到孫女最愛的奶茶。原PO感動的表示「那杯奶茶我喝好久，除了配著眼淚在喝，還滿腦都阿嬤騎車的畫面」。

文章一出，引起網友熱議，不少網友感動留言「你阿嬤也太棒了吧，這就是捧在手心上的感覺啊」、「好感動喔，害我眼框都濕了，阿嬤好用心喔」、「看完我也好想最疼我的阿嬤了」、「要好好孝順阿嬤，她真的好疼妳」。

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