西班牙巴塞隆納機場淹水　旅客赤腳涉水「航班被迫轉飛」

▲西班牙巴塞隆納機場淹水。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

西班牙巴塞隆納近日遭受強烈暴雨襲擊，整個城市陷入洪水之中，目前當局已發出洪水紅色警報，提醒民眾除非必要，盡量避免外出。而大量的雨水也讓巴塞隆納艾爾普拉特機場（El Prat）淹水，整個機場航站水流不止，旅客不得不脫鞋涉水穿過出發大廳，甚至能看到有飛機在洪水中穿越機場跑道。而也因為如此意外，讓數十個航班被迫取消，甚至是轉飛至其他地方降落。

根《每日郵報》報導指出，這次的暴雨也影響到巴塞隆納及周邊地區的道路，附近馬路因泥石流、淹水的關係而被封鎖。加泰羅尼亞的A-27高速公路也因暴雨引發的山體滑坡而被泥土覆蓋。

也因為這起淹水的關係，除了巴塞隆納區域內的公共交通停駛外，各大學及學校也隨即停課，有關當局甚至呼籲民眾應避免外出，防止發生意外。

而上周才發生淹水的瓦倫西亞，當地的救援行動仍在持續中，士兵、警察、市民和志願者們聯手展開清理行動，試圖從泥土和瓦礫中找到遺體。但瓦倫西亞的街道、公路和運河中散佈著數千輛被毀的汽車。許多倖存者對當局的反應遲鈍表示憤怒，認為警報發出得太晚，後續的救援也不及時，根本沒有有效應對災情。

報導中也提到，民眾的憤怒也牽連到西班牙皇室，西班牙國王費利佩六世（King Felipe）和王后萊蒂西亞（Queen Letizia）近日前往受災嚴重的派波塔（Paiporta）視察時，遭當地憤怒的居民投擲泥土並怒罵「兇手」。其實就連西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在內的政府官員，也成為民眾怒罵的對象。桑切斯的座車車窗甚至被民眾砸碎。

隨著搜救工作繼續進行，瓦倫西亞最大的購物中心波納雷（Bonaire shopping）的地下停車場，目前內部的積水已逐步排出。由於先前有畫面流出，指稱上週大雨湧入購物中心及停車場時，停車場迅速遭洪水淹沒，救援人員擔心停車場可能成為「集體墳墓」。

目前救難隊伍正在使用船隻、機器人和潛水員抽水並搜尋可能的遺體。雖然目前救援人員尚未發現屍體，但隨著停車場的水位下降，情況仍可能發生變化。

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