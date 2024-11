萬聖節去主題酒吧狂歡！他在路邊撿起「掉落人頭」　結果是真貨

▲萬聖節街頭發現一顆人頭,竟是真的。(圖/翻攝Daily Record)



圖文/CTWANT

近日,蘇格蘭首都愛丁堡發生一起駭人悲劇。2日晚上有當地居民在街上行走時,在路邊看到一個人頭,由於當時鄰近萬聖節,街上多處酒吧仍然保留著萬聖節的恐怖風裝潢,有路過民眾以為是不慎遺落的萬聖節玩具,直到將它撿起才驚覺不對,嚇到失手將這顆貨真價實的人頭丟出。當地警方則證實,該處不久前才發生一場嚴重交通事故,一名74歲的老先生被公車輾過,身首異處,掉落的頭顱被路過的民眾拾獲。事後警方已經封鎖該地區,進行全方位的調查,以確定事件的全貌。

據英媒《Daily Record》報導,這起事件發生在當地時間11月2日晚上7點25分左右,一名74歲的退休老人在愛丁堡牛門街(Cowgate)被一輛公車撞倒慘死、身首異處。不幸的是,事發地點鄰近當地的酒吧街,一群奇裝異服的年輕人正打算前往附近的萬聖節主題酒吧狂歡,有人目睹了這顆人頭,以為是遺落的裝潢道具,於是將它拾起端詳,幾秒鐘後才嚇壞脫手。跟在他後面的同伴甚至沒有發現異狀,輕快地跳過了這顆頭顱。

而警方趕到後,立刻封鎖了附近的地區以及周邊多條道路已進行調查,愛丁堡道路治安部門的比雷爾(Sergeant Louise Birrell )警官表示,「正在進行全方面調查,以確定該事件的全部情況。任何民眾若有疑慮或有任何有助於調查的消息都應該聯繫警方。」

當地多名正在酒吧中狂歡的酒客告訴媒體,他們當日晚上8點正在酒吧喝酒,現場還有樂隊在演奏,十分喧鬧。隨後工作人員告訴他們,街上發現了一個斷頭,警方已經封鎖了外面的街區,並且勒令當地所有酒吧停業。她一度以為這是個萬聖節玩笑,「這太超現實了」,直到在附近看到多輛警車與大批名警察,以及一個架在地上的銀色小帳棚,才驚覺狀況不對。

當地警方表示,這起「悲慘意外」是獨立事件,對廣大民眾並無風險。不過由於周邊遭到封鎖,周邊設施的一系列萬聖節相關活動已經全部宣布取消。

事後,網路上流傳著現場的驚悚影片,當地指揮官、首席督察克拉克(Trisha Clark)對此發表公開談話,「我們意識到社交媒體上流傳的影片和照片給死者家屬和無意中看到這些內容的人帶來了痛苦與不適。出於對死者家屬的尊重,我們懇請民眾不要轉發這些內容,並向相關社交媒體平台舉報,以防止相關影像進一步傳播。」

