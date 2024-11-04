出國負擔9成費用！他回台借零錢搭車「女友卻翻臉」：是我不對？

▲原PO和女友的金錢觀有很大的落差。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶雙方的金錢觀若不同，可能就會常因此發生爭執。近日有網友發文表示，他和女友出國旅遊，約莫9成費用都由他負擔，但是他不過是沒有零錢搭捷運，女友卻立刻翻臉，要他自己去領錢，因此他就想知道，這種情況算是他的問題，還是女友小氣？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「是女友小氣還是我不對」為標題發文，提到女友的金錢觀是男生要百分之百付出；不過他則認為，兩個人若要長久走下去，不妨開個共同戶頭，男生出7成，女生出3成，只是他最後還是聽女友的，由他負擔大部分的開銷。

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原PO透露，之前兩人出國旅遊，約莫9成費用都由他出，只是回國後，因為身上都是外幣，所以沒錢搭捷運，怎料才跟女友借零錢，對方卻翻臉，拒絕借錢並要他去領錢。原PO也坦言，他平時身上沒有零錢，確實都會跟女友借，就這件事來說，是他的問題，還是女友小氣？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我都不圖對方要為我買什麼、請我吃什麼，為什麼好男人這麼難遇見呢」、「這種女生你留著吧！別放出來了」、「做人要有公德心，千萬不要分手」、「要不是很正，我實在不知道有什麼理由不分」、「明顯認知不一樣，就不適合在一起」、「你不覺得一切都是你害的嗎？她這樣你還不分手，她當然會覺得男生本來就是要全付了」。後來原PO也在留言處透露，兩人已經分手。