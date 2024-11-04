窩在圖書館一整天「原因爆共鳴」　一票+1：真的蠻累的

▲原PO待在圖書館，假裝上班。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

如果待業的時間比較長一點，可能會被其他人關心。近日有網友發文表示，他已經待業4個月了，但因為不想被家人關心，所以他這段時間都去圖書館讀書，假裝上班，有人也是這樣嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

有網友在Dcard上，以「有多少人也假裝上班」為標題發文，提到他裸辭後，已經待業快4個月了，因為不想讓家人覺得他怎麼又要換工作，所以並沒有主動提起此事。而在這段時間，他都會去圖書館讀書，假裝上班，後來他也在其他社群平台上得知，不少人都會待在咖啡廳、公園等處，假裝上班。

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原PO坦言，有家卻回不了確實無奈，但家人過度的關心、鄰居的眼光，只會讓他壓力更大，不知道是否有人也會假裝上班？他也想早日結束待業的日子。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我跑去路易莎一個月，真的蠻累的」、「目前待業兩個月，沒錢的時候就會去看看預售屋，一方面激發自己賺錢的鬥志，一方面以咖啡跟甜點解決一餐」、「待業的時候都跑去商場、圖書館、百貨公司、海邊，待到下班時間才回家，說實話沒工作的生活是真的爽」、「目前待業超過一年半，明明靠股票收入就能生活的我，卻被家人逼著找工作，我只好去跑外送。不過，大部分的時間都坐在咖啡廳看盤」。

也有網友表示，「沒有耶，我若辭職就大搖大擺在家休息，我媽不會有意見」、「還好啦，我之前每次離職都待業半年，積蓄花得差不多才肯工作，但也真的會避免家人擔心，所以剛開始會裝有去上班，但後面就懶得裝了，如果他們發現就老實說離職了」、「如果遇到家裡要給孝親費，鐵定不能藏了」。