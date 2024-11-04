女友是外國人「沒有AA制觀念」　他月噴4萬：生活有點壓力

▲女友是外國人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人對於金錢的觀念可能不太一樣，近日有網友發文表示，他的女友是外國人，因為他們國家不會讓女生付錢，所以女友也就沒有AA制的觀念，這樣的差異就讓他感到煩惱，不知道該如何溝通比較好？畢竟費用全由他負擔的話，生活還是很有壓力。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「女友完全沒有AA的觀念」為標題發文，提到他的女友是來台讀書的外國人，由於對方的國家並沒有讓女生付錢的習慣，所以平時約會、吃飯、日常開銷，都是由他一個人支付，一個月下來，大概會花3、4萬元。

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原PO透露，雖然女友來台後，知道台灣不一定會由男方付全額，所以也願意自己出錢，但他仍覺得不太踏實。他也認為，要對一個人好，好像什麼都離不開錢，但這樣的生活還是讓他頗有壓力，他該如何與女友溝通呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「負擔不起的話就跟女生坦白」、「負擔不起的話就跟女生坦白，然後你可以在其他方面貼心，她能接受就會留下來，就這樣」、「不想付就分手，條件好的女生根本不缺幫她們付錢的男生啊」、「AA請找台灣女性，我在日本掏錢，日本男生以為我在羞辱他，溝通後才讓對方理解台灣女生約會都自己付錢」。