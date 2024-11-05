送鼻腔沖洗器賄選「詭辯是防疫」　參選市長落選...醫師緩刑

▲醫師黃源甫涉嫌利用鼻腔沖洗器賄選，被判緩刑定讞。（圖／翻攝自Facebook／黃源甫）

記者吳銘峯／台北報導

新竹開診所的耳鼻喉科醫師黃源甫，2022年參選新竹市長時，以防疫為由，發放大陸訂購、價值25元的鼻腔沖洗器給選民，被檢方依《選罷法》起訴，一二審均將他判處有期徒刑2年、褫奪公權4年，緩刑5年，須支付公庫100萬元。案經上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

現年69歲的黃源甫，2022年打算參選新竹市長，他透過人在大陸的姪女，購買每組25元、共9000組的洗鼻器運回台灣。當年9月，黃源甫登記參選後，以手機通訊軟體傳訊息給新竹市某莊姓里長，表明想要贈送鼻腔沖洗器給巡守隊、鄰長及市民，請里長協助安排衛教宣導活動。

由於正值防疫期間，里長誤以為黃源甫是好意教導民眾防疫，遂在9月9日社區志工例行性清掃活動集合時，說明清掃活動結束後有衛教宣導活動，鼓勵志工前往參加。

黃男帶著印有「黃源甫」、「新竹市長候選人，敬請支持指教」、「施政品質好、效率高，人民健康快活」等標語的鼻腔沖洗器到場，除了發放給當時在場的民眾以外，還將每個25元的沖洗器，誇大為每組300元，並非市場上容易取得的物品。案經檢方偵辦後，檢方依照違反《公職人員選舉罷免法》規定，將黃男提起公訴。

一二審法院均認定黃男有罪，均判處有期徒刑2年、褫奪公權4年，緩刑5年，並應於應於判決確定後1年內向公庫支付100萬元。全案再上訴，最高法院審理後，5日駁回上訴，黃男獲得緩刑定讞不須入監，但緩刑效力不及於褫奪公權，所以黃男接下來4年內不得任公職，也不得參選公職。