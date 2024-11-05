腸病毒上周近2萬人就醫「10年同期新高」　秋冬反常升溫2原因曝





▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年腸病毒疫情反常冬季升溫！疾病管制署今（5）日公布最新監測，上周因為腸病毒就診人次逼近2萬大關，不但比前一周再上升，也是10年來同期新高紀錄。疾管署副署長曾淑慧分析，可能和腸病毒型別多、新冠疫情期間許多幼兒未感染腸病毒等因素有關。疾管署預期本月底會達到疫情高峰，屆時單周就診會超過2萬例，要到12月底才會脫離流行。

依據疾管署監測資料顯示，第44周（10月27日至11月2日）門急診就診計19,460人次，較前一周（18,594人次）上升4.7%，疫情呈上升趨勢且處流行期，近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。

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以往腸病毒是3、4月進入流行，5、6月達到高峰，暑假期間則會脫離流行，開學後再一小波。不過，今年較為反常，除了暑假期間仍處於流行期之外，秋冬疫情到目前持續攀升。曾淑慧分析，主要是腸病毒有多種型別，以今年主流的克沙奇A型來看，就有A16、A10、A6等多種型別；此外，新冠疫情期間腸病毒處於相對低點，許多小朋友沒有被感染，造成易感宿主累積。

曾淑慧表示，目前國內腸病毒疫情處於上升持平階段，有可能上下坡動，最高峰預估落在11月下旬，屆時單周就診會超過2萬例，12月底脫離流行。

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署也公布上周國內出現1例感染腸病毒併發重症確定病例，為南部未滿1個月新生兒，於10月上旬開始陸續出現發燒、活力下降、呼吸急促、心肌炎、肝炎及血小板下降等症狀，即收住新生兒加護病房，經通報檢驗後確認感染克沙奇病毒B4併發重症，治療後症狀已改善，目前住院治療中。

今年累計6例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例及克沙奇B4型1例，其中5例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。