「火鍋放不放芋頭」掀戰！菜販：營養含量高　還可以防蛀牙

▲菜販廖炯程分享購買芋頭訣竅。（圖／廖炯程提供）

記者楊惠琪／台北報導

近日氣溫明顯轉涼，火鍋店生意又開始熱絡，吃火鍋到底要不要放芋頭，總掀起論戰，就如同芋頭要吃鹹的、還是甜的，各有擁護者。市場菜販指出，芋頭膳食纖維含量超高，是白米的4倍，營養價值極高，不僅是減肥聖品，也因為含有氟化物，吃了還可以防蛀牙，而且價格穩定、耐存放，是高菜價期間的好選擇。

經常在臉書分享蔬菜小知識的新莊公有市場菜販廖炯程指出，芋頭是營養又美味的食材，常有人買回家削皮削到手癢，以為吃了會過敏，其實是因為芋頭內的蛋白素和草酸鈣引起，這是抵抗昆蟲的正當防禦機制，只有在破壞芋頭表面時會接觸到，只要戴著手套削皮就可避免。

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廖炯程說，芋頭也在火鍋界和甜點界掀起話題，尤其吃火鍋到底要不要放芋頭？一派堅持火鍋要放芋頭當成靈魂煉化，另一派不放是怕芋頭讓整鍋湯底稠稠的；甜點的戰場則是，有人喜歡芋頭做成甜食，像是芋頭奶凍、芋頭冰、芋頭捲、芋圓等，另一派只吃鹹的芋頭料理，如芋粿、芋籤、芋頭飯、芋頭火鍋等。

廖炯程指出，芋頭其實是營養又好消化的食材，尤其膳食纖維含量超高，是白米的4倍，又含有抗性澱粉，在腸道中難以被消化，也是減肥的首選主食；此外，芋頭還有一個優點，其氟化物含量高，也是被牙醫師公認的「含氟食材」，吃了還可以防止蛀牙。

廖炯程建議，選購芋頭時應挑體態圓潤飽滿、切口或外觀不要有發霉或坑洞情況，最好是「拿起來比看起輕」，若同樣體積拿起來越輕，代表口感越鬆軟、越好吃；而買回家後，只要存放在陰涼處別曬到太陽即可，不用特別放冰箱，冰久了反而會影響芋頭的口感，也可把芋頭去皮切片或切塊，放在保鮮盒或是密封袋中，放冷凍庫可保存3個月。