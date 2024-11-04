3公路仍災損受阻　中橫梨山段估明下午5時搶通

▲台8線梨山路段路面塌陷掏空，道路中斷，預計明日下午5時搶通。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

康芮颱風日前來襲，造成全台多處省公路出現災情，公路局指出，到今（4日）下午3時止，仍有3處災阻路段，其中台8線中橫公路梨山路段，因路面塌陷掏空，雙向無法通行，預計明天下午5時搶通。

相關省道通阻如下：

1.台中市和平區台8線83K(梨山路段)路面塌陷掏空，雙向無法通行，預計5日17時搶通。

2.花蓮縣秀林鄉台8線110K至167K+700(大禹嶺至天祥路段)坍方阻斷，預計5日15時搶通。

3.高雄市桃源區台20線93K至98K+700(台20臨93線0K至5K) (勤和至復興路段)明霸克露鋼便橋沖毀72公尺及河床便道沖毀1公里，預計10日17時搶通。

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公路局表示，將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。颱風豪雨過後，山區道路仍易發生坍方、落石，路況難以掌握，呼籲用路人如非必要勿進入山區道路。

公路局提醒用路人，注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統以及收聽警廣路況廣播。