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康芮災損可減稅！花蓮從優從速從寬從簡受理　記得拍照存證

▲▼民眾申報康芮颱風災損減稅辦法與流程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲民眾申報康芮颱風災損減稅辦法與流程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受康芮強颱侵襲造成花蓮縣多處地區房屋淹水、土石流淹入、鐵皮、鋼架、窗戶鐵欄杆，以及車輛遭壓毀、翻覆等財產損失災情，縣長徐榛蔚提醒民眾清理家園時，要注意自身安全。同時，為顧及災區民眾的不便與困難，對於此次風災造成財產損失部分，相關稅捐事項的認定，將秉持從優、從速、從寬、從簡原則辦理。

花蓮縣政府說明，不動產（房屋、土地）災損部分，地方稅務局會主動蒐集及依各鄉（鎮、市）公所通報資料核認，車輛報廢及停駛部分則依監理單位資料核認，免由地（屋）主或車主提出申請，主動協助受災戶辦理租稅減免。

地方稅務局局長呂玉枝說明，此次風災造成房屋鐵皮、鋼架及窗戶鐵欄杆受損等災情，若涉及房屋主結構毀損部分，將核實主動辦理減免，免由民眾提出申請。但若是有關房屋鐵皮、鋼架及窗戶鐵欄杆等財物損失，則請民眾拍照存證，連同申請文件，逕向北區國稅局花蓮分局或玉里稽徵所申請辦理，地方稅務局亦協助輔導受理申請。

▲▼民眾申報康芮颱風災損減稅辦法與流程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

有關地方稅部分之減免標準及規定如下：

地價稅：土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免。
房屋稅：房屋毀損面積占整棟面積3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收；毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復始能使用者，免徵房屋稅。
使用牌照稅：汽車、機車（c.以上）泡水受損需修復始能使用，或因泡水受損無法再使用，受災車主如來不及向監理機關申報停止使用，可在災害發生日起一個月內，檢附村里長、警察機關或公所災害證明及修車廠的維修發票，至地方稅務局資訊網站「災害減免專區」線上申辦使用牌照稅減免，或親至該局或監理站使用牌照稅櫃臺申請退稅。
娛樂稅：查定課徵之業者如因受災害影響，致無法營業或設備受損，可檢附相關證明文件，向稅務局申請依實際停業天數比例減免娛樂稅；若部分娛樂設施受損者，該局將現場勘查依實際設備數量，核實調整娛樂稅，以減輕負擔。
另外，若因此次風災有財產損失，有關營業稅、所得稅等國稅之災害減免，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後30日內逕向北區國稅局花蓮分局或玉里稽徵所申請辦理，地方稅務局亦協助輔導受理申請。

地方稅務局再次籲請受災民眾，記得維護自己的租稅權益，運用各管道申請，該局會儘速主動派員前往現場勘查，協助輔導辦理各項稅捐減免事宜。

該局網站（https://www.hltb.gov.tw）首頁/線上櫃台/申請書表及範例下載，提供災害減免稅捐申請書表及填寫範例等，民眾可自行下載填寫，或利用財政部稅務入口網稅務線上申辦服務申請災害損失減免。

如有災害損失欲進一步瞭解相關減免規定，請撥打國地稅免付費電話0800-000321或該局稅務專線03-8226121洽詢，將有專人為您服務。
 

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