康芮重創中橫！天祥至閣口預計4日15時搶通　多處崩塌畫面曝

▲強風加上暴雨造成台8線173.5K九曲洞隧道路基缺口。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受康芮颱風來襲，台8線中橫公路山區降下驚人雨量，依據氣象資料顯示，天祥地區24小時累積雨量達1,200毫米以上，造成台8線中橫公路東段（大禹嶺至閣口路段）高位邊坡多處發生崩坍，東區養護工程分局太魯閣工務段搶災團隊於11月1日風災過後即動員多組人力與機具積極投入勘災與搶災工作，受限於公路沿線數十處之邊坡坍方與路基缺口，以及天候因素，搶災、勘災困難，3日已完成全線勘災。

▲台8線174K流芳橋路段坍方搶災。

工務段表示，台8線天祥以東至閣口路段，公路搶災團隊分別由閣口與天祥兩端全力搶災下，尚餘1處災點173.5k九曲洞隧道東口之路基缺口（長約35M），預計4日下午15時搶通，將解除天祥至閣口路段之災阻封路管制並開放通行。

▲搶修台8線145.2K邊坡坍方。

台8線天祥以西路段，其中大禹嶺至慈恩路段（110.1k~131k），已於3日搶通，另華祿溪至天祥路段因2處較大之坍方災點及路基缺口災害，147k華祿溪路段及165.8k白楊路段，預定4日中午完成清坍，以進一步瞭解路基狀況後，再進行路基缺口搶災工法與搶通時間評估，另公布恢復通行時間。

▲台8線147K華祿溪路段坍方及路基缺口。

公路局呼籲用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，另請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

