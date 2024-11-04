　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

康芮重創中橫！天祥至閣口預計4日15時搶通　多處崩塌畫面曝

▲強風加上暴雨造成台8線173.5K九曲洞隧道路基缺口。（圖／公路局提供，下同）

▲強風加上暴雨造成台8線173.5K九曲洞隧道路基缺口。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受康芮颱風來襲，台8線中橫公路山區降下驚人雨量，依據氣象資料顯示，天祥地區24小時累積雨量達1,200毫米以上，造成台8線中橫公路東段（大禹嶺至閣口路段）高位邊坡多處發生崩坍，東區養護工程分局太魯閣工務段搶災團隊於11月1日風災過後即動員多組人力與機具積極投入勘災與搶災工作，受限於公路沿線數十處之邊坡坍方與路基缺口，以及天候因素，搶災、勘災困難，3日已完成全線勘災。

▲強風加上暴雨造成台8線173.5K九曲洞隧道路基缺口。（圖／公路局提供，下同）

▲台8線174K流芳橋路段坍方搶災。

工務段表示，台8線天祥以東至閣口路段，公路搶災團隊分別由閣口與天祥兩端全力搶災下，尚餘1處災點173.5k九曲洞隧道東口之路基缺口（長約35M），預計4日下午15時搶通，將解除天祥至閣口路段之災阻封路管制並開放通行。

▲強風加上暴雨造成台8線173.5K九曲洞隧道路基缺口。（圖／公路局提供，下同）

▲搶修台8線145.2K邊坡坍方。

台8線天祥以西路段，其中大禹嶺至慈恩路段（110.1k~131k），已於3日搶通，另華祿溪至天祥路段因2處較大之坍方災點及路基缺口災害，147k華祿溪路段及165.8k白楊路段，預定4日中午完成清坍，以進一步瞭解路基狀況後，再進行路基缺口搶災工法與搶通時間評估，另公布恢復通行時間。

▲強風加上暴雨造成台8線173.5K九曲洞隧道路基缺口。（圖／公路局提供，下同）

▲台8線147K華祿溪路段坍方及路基缺口。

公路局呼籲用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，另請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
恐怖過程曝！台中男童斑馬線上一度停下...遭2車撞輾亡
才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：才過12歲生
畫面曝光！特斯拉害運鈔車失控撞分隔島　千萬現鈔急戒護
馬英九邀陸生訪台9天8夜行程曝光　名單驚見「奧運六金王」
學生KTV遭圍毆私刑　校方回應了
選前最後民調！　川普趕上4%差距追平賀錦麗
寧夏夜市樂喊「整修完成」重開幕！遊客到現場傻眼：根本騙人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海產餐廳老闆欠59萬貨款搞神隱　債主火大上門潑紅漆

台中男童斑馬線上一度停下...遭2車撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：上月才過12歲生日

正妹變半裸大叔！詐團寫可憐腳本狂詐純情男900萬　警破門逮4男2女

收中國7400萬！統促黨拍抖音要國軍放棄抵抗　發言人夫妻遭起訴

勒殺懷孕富家女！25歲軟爛男不想當爸怒殺人　見屍體照冷血無視

快訊／台東某銀樓爆搶案！玻璃櫥窗遭「砸出大洞」　警火速逮人

畫面曝光！特斯拉鬼切害運鈔車失控撞分隔島　千萬現鈔急戒護

宜蘭高職生KTV遭痛打逼下跪　校方：動手的是休學生...6人送辦

桃園復興新興部落聯外道路中斷　大溪警協助區公所空投物資

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

借高利貸「3萬滾到90萬」　蹦闆揭內幕：千萬不要碰

屏東綠鬣蜥逃竄宛如下大雨　洪宗麒捕抓團隊成員傻眼

海產餐廳老闆欠59萬貨款搞神隱　債主火大上門潑紅漆

台中男童斑馬線上一度停下...遭2車撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：上月才過12歲生日

正妹變半裸大叔！詐團寫可憐腳本狂詐純情男900萬　警破門逮4男2女

收中國7400萬！統促黨拍抖音要國軍放棄抵抗　發言人夫妻遭起訴

勒殺懷孕富家女！25歲軟爛男不想當爸怒殺人　見屍體照冷血無視

快訊／台東某銀樓爆搶案！玻璃櫥窗遭「砸出大洞」　警火速逮人

畫面曝光！特斯拉鬼切害運鈔車失控撞分隔島　千萬現鈔急戒護

宜蘭高職生KTV遭痛打逼下跪　校方：動手的是休學生...6人送辦

桃園復興新興部落聯外道路中斷　大溪警協助區公所空投物資

237萬起！台灣Audi「主力休旅Q5新年式」開賣　配備升級更舒適

愛莉莎莎控柯文哲總統被「作票」獲不起訴　中選會：尊重但遺憾

「高雄1平價連鎖店」深夜2點還在排　北部人傻：以為沒人要吃

海產餐廳老闆欠59萬貨款搞神隱　債主火大上門潑紅漆

律師突感慨「如果時光倒流，不會考大學！」　點名2職業：超賺

英特爾在以色列裁員　外媒爆輝達當地搶聘人才

台中男童斑馬線上一度停下...遭2車撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

第5屆海峽兩岸學生棒球聯賽　台陸18支隊伍「以球會友」彼此加油

奴才喊摸摸！黑貓趴著假裝沒聽到　看到肉泥馬上靠近貼貼

「達美樂X起家雞」聯名了！吃得到韓式年糕披薩、洋釀地瓜薯條

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

7歲童遭撞亡！單親爸悲曝：出門找同學

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

宜蘭高職生KTV私刑　甩棍打同學逼跪

剛過生日...遇奪命車禍　高雄20歲男噴飛當場死亡

台中7歲童騎單車遭2車連撞亡　依過失致死罪偵辦

即／台中國小童遭2車撞！搶救無效亡

富家女沒男友竟懷孕遭勒斃　25歲男因母1句話認罪

屏東綠鬣蜥跳樹逃竄！畫面如下大雨

即／陳啟昱涉光電弊案落跑神隱　南檢發布發布通緝

柯文哲案「洩密太嚴重」　立委率團考察北檢

更多熱門

相關新聞

北市文山成康芮重災區　警投入重建

北市文山成康芮重災區　警投入重建

北市遭遇康芮強颱侵襲，經統計文山區受創程度為北市所有行政區鐘中最嚴重，災後重建更是困難重重，極需人力投入復原工作。文山一警分局掌許城銘緊急聯絡分局義警大隊長王瑞華平，號召義警幹事鄭兆蒼號召各義警中、分隊，組成「文山一災後復建隊」，投入本分局轄內受創最嚴重的萬芳里進行災後重建工作，獲得萬芳里長陳姿秀及全體里民的衷心感謝。

宜專一線11K單線雙向通行　太平山遊樂區6日開放

宜專一線11K單線雙向通行　太平山遊樂區6日開放

太平洋溫泉季恢復展演　沿路旗幟正加速清理

太平洋溫泉季恢復展演　沿路旗幟正加速清理

康芮颱風餘威　全台9941戶停電搶修中

康芮颱風餘威　全台9941戶停電搶修中

新店、烏來一度面臨斷炊　陳乃瑜自掏腰包挺進災區送物資

新店、烏來一度面臨斷炊　陳乃瑜自掏腰包挺進災區送物資

關鍵字：

台8線中橫公路康芮颱風崩塌搶災團隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

全台8家國軍英雄館將熄燈！軍友社證實

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

富豪被爆淫魔真面目　性侵400多女員工

爸姓「屎」！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」被讚翻

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面