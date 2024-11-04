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圖／蔣萬安公布「康芮颱風災後復原進度」　鄰里公園復原近9成

▲▼蔣萬安主持康芮颱風災後復原第4次工作會報。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安主持康芮颱風災後復原第4次工作會報。（圖／台北市政府提供）

記者郭運興／台北報導

康芮颱風肆虐，強風豪雨讓台北市成為重災區，多處路樹倒塌、雜物散落一地，阻礙交通。對此，台北市長蔣萬安今（4日）表示，康芮颱風災後復原進度完成率已達到97%，包含市區55條主要幹道、166條次要幹道，接下來兩天復原重點包含文山、士林、北投山區以及224座綠地、216座公園。他強調，這次市府團隊全速作業，三天內恢復市區交通順暢，前線人員的努力值得肯定。

蔣萬安於臉書貼出「災後復原進度」表示，和市民朋友報告，台北市災後復原進度，截至今天早上8點，完成率已經達到97%，包含市區55條主要幹道、166條次要幹道。

蔣萬安表示，這個週末，辛苦的同仁們日以繼夜加班，投入災後復原工作，裁切倒塌路樹、清運落葉雜物，就是為了確保大家今天上班、上學的交通順暢、環境整潔。

蔣萬安指出，接下來兩天的復原重點包含文山、士林、北投山區以及224座綠地、216座公園。這是一個大工程，除了市府各單位堅守崗位，也要感謝12區里鄰長、志工、國軍弟兄的支援，全力加速恢復台北市容。

最後，蔣萬安強調，這幾天和前線同仁互動時，他們說「2015年的蘇迪勒颱風同樣在台北造成嚴重災情，當年花費兩週的時間，完成全市復原」；但這一次康芮颱風，市府團隊全速作業，在三天內恢復市區交通順暢，前線人員的努力值得肯定！

▼台北市長蔣萬安公布「康芮颱風災後復原進度」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼台北市長蔣萬安公布「康芮颱風災後復原進度」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼台北市長蔣萬安公布「康芮颱風災後復原進度」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲▼台北市長蔣萬安公布「康芮颱風災後復原進度」。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

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