愛莉莎莎控「總統大選作票」獲不起訴　黃國昌怒吼要李進勇道歉

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

網紅愛莉莎莎力挺民眾黨主席柯文哲，並於2024總統大選開票時質疑作票，遭到中選會提告加重誹謗後，日前獲得北檢決定不起訴。立院內政委員會今（4日）邀請中選會主委李進勇進行業務報告並備詢，民眾黨立委黃國昌問及愛莉莎莎21人質疑做票最後不起訴處分，而中選會卻一句道歉都沒有，相當不應該，李進勇則回應，對於國家社會法益受到侵害，大家要共同面對，「問題不在我要不要表示歉意。」

對於網紅「愛莉莎莎」等21人質疑做票最後不起訴處分，李進勇說，對於司法機關的決定於予尊重，但也深感遺憾，認為選舉是一個非常重要民主國家重要工程，成敗攸關民主進程，意思是任何國民對於牽涉到國家社會重大法益，選舉公正性是重大法益，要挑戰時應該要賦予更重大的義務，而這些人沒有盡到義務感到遺憾。

黃國昌則批，在不起訴書中中選會告訴代理人承認有選務疏失，確實有未依規定進行開票作業情形，而中選會卻把21人推到檢察官那邊，歷經司法程序與痛苦，歷經勞力、時間與費用的浪費，「中選會主委沒有話要講？難道意思是21人被移送剛好而已嗎？中選會的態度現在就是剛好而已啦！」

黃國昌提到，被告轉貼影片做出評論，而影片未經變造與剪輯，若今天有人偽造影片污衊選務同仁，那大家一定共同譴責，但影片沒有被偽造且中選承認選務有問題，難道作為中選會主委連說一聲「歹勢」的格局都沒有？李進勇答詢表示，對於國家社會法益受到侵害，大家要共同面對，「問題不在我要不要表示歉意」。