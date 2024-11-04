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南檢今通緝陳啟昱　黃國昌批綠放任「啃食國家資源」：選對邊最大回饋

▲▼黃國昌 台灣民眾黨召開 綠營權貴啃食國家資源 台鹽綠能淪為貪腐禁臠 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌召開「綠營權貴啃食國家資源，台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，收取鉅額土地開發費，導致台鹽損失達11億元，台南地院1日召開羈押庭卻未到庭，使南檢4日發布通緝。立院民眾黨團總召黃國昌4日召開記者會，痛批民進黨放任權貴啃食國家資源，「選對邊、政治押寶成功，這些就是給他們最大的回饋！」

黃國昌4日上午召開「綠營權貴啃食國家資源，台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會。黃國昌出示2019年前總統蔡英文競選連任時「全國綠能產業後援會」成立照片，裡面出現的人物，包括聯合再生洪傳獻、力暘集團古盛煇，批評聯合再生、力暘集團弊案相繼被揭露後，相關主管機關仍舊沒有積極作為，這群人為何能擁有滔天權勢，正是民進黨在背後替其撐腰。

▲▼黃國昌召開「綠營權貴啃食國家資源 台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會。（圖／黃國昌國會辦公室提供）

▲黃國昌出示2019年蔡英文競選連任時「全國綠能產業後援會」成立照片。（圖／黃國昌國會辦公室提供）

黃國昌提及，上週疑似落跑的陳啟昱也有出席後援會成立活動，自己不斷追蹤台鹽綠能弊案，如今陳啟昱人都已經跑了，相關單位持續在踢皮球，弊案拖延那麼久，最該負起責任的就是民進黨政府，讓這群人啃食國家資源，把納稅人出錢設立的國營事業，當成可以寄生的肥肉，一群人繼續吃香喝辣賣電給台電，口袋錢賺得滿滿的，沒人動得了他們，因為「選對邊、站對隊伍、政治上押寶成功，這就是給他們最大的回饋。」

黃國昌指出，目前根據南檢所披露的偵查中資訊，偵辦中的台鹽綠能弊案僅嘉義義竹的魚電共生弊案，然而陳啟昱所主導的弊案可不僅止於此。義竹弊案部分，陳啟昱透過其子任職的鴻暉國際，以台鹽綠能當招牌，簽訂利益最豐碩的土開合約，將錢洗入鴻暉國際的口袋；指定義竹弊案EPC工程給開暘集團的蔡清旭，蔡清旭再支付上千萬元回扣給陳啟昱，並協助還清債務。

▲▼黃國昌召開「綠營權貴啃食國家資源 台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會。（圖／黃國昌國會辦公室提供）

黃國昌強調，如同前述，弊案不只有義竹魚電共生一起，台南七股的魚電共生，陳啟昱以類似的手法，再次由鴻暉國際出面喬土地，攫取暴利；鴻暉國際甚至還在簽約時，提出可以保證完成簽訂（台鹽綠能）所需用地，為何能擁有如此權力？這些離譜的行徑，雖然自己早已揭露，然而經濟部的調查報告中卻隻字未提，認為經濟部放水陳啟昱的責任難辭其咎。

黃國昌進一步說明，國泰將其所控制前述案場的簽約公司新日泰能源股權，售予三地集團控制的東正投資時，並未如正常的直接交易，而是透過2間公司居中交易，其中1間還是由陳啟昱密切事業夥伴方啟州擔任負責人的艾能吉能源，收受了三地集團近億元的佣金，過程啟人疑竇。無獨有偶，陳啟昱和方啟州擔任董事長與董事的秀峰特殊印刷股份有限公司，其公司的副董事長禹介民，不但是陳啟昱的好友，更曾任台鹽的董事與顧問，目前人棄保潛逃當中。

▲▼黃國昌召開「綠營權貴啃食國家資源 台鹽綠能淪為貪腐禁臠」記者會。（圖／黃國昌國會辦公室提供）

黃國昌說，台鹽綠能迄今派任的董事長、總經理，不是貪腐就是酬庸，何者有綠能專業？民進黨主政下，國營事業成為最大的貪腐溫床，目前資本額3.7億的台鹽綠能幾乎已全部虧損完畢，自己曾質詢前經濟部長王美花台鹽綠能弊案，王美花強調找了吳國卿擔任董事長，並盛讚吳國卿，為其大力背書；然而，上個月吳國卿就辭職，根本就是坐領乾薪、毫無作為。

黃國昌補充道，台鹽綠能弊案爆發後，即有綠媒吹捧前行政院長蘇貞昌，刊出抱大腿式的報導，強調蘇貞昌在2021年就得知，並震怒要求陳啟昱走人，替民進黨拆彈；倘若真是如此，3年多前就知道弊案的存在，為何拖了這麼久，到底是誰在包庇弊案？

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