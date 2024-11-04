老婦人家門口摔倒遭猛犬包圍　鄰居目睹她「被吃掉一部分肉」





▲老婦人遭寵物犬啃食。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州傳出惡犬攻擊案，一名老婦人在自家車道上跌倒，無法站起來的她竟然引來鄰居的狗包圍，慘遭多狗啃食，小腿、手臂、脖子等處都被狗咬掉一大塊肉。

事件10月29日發生在路易斯安那州東部利文斯頓堂區(Livingston Parish)，一名老婦人在自家車道遭到多隻寵物犬攻擊，附近鄰居目睹可怕血腥畫面。

'They are eating this woman:' Dog attack sparks neighborhood concern in Livingston Parishhttps://www.wbrz.com/news/they-are-eating-this-woman-dog-attack-sparks-neighborhood-concern-in-livingston-parish pic.twitter.com/BKywc8Kh3z — WBRZ News (@WBRZ) October 31, 2024

鄰居阿維雷特(Randall Averette)表示，「我前往那裡時，發現女子躺在地上，醫護人員正在幫忙包紮，她的小腿周圍慘被咬爛，手臂也被咬，狗還咬了她脖子後面」。

另一名目擊者的女兒布德羅(Cheryl Boudreaux)表示，當狗發動攻擊時，她聽到媽媽大叫，「快來人啊！這些狗正在吃這個女人」，由於受害女子倒在地上一動也不動，她們還以為人已經死了。

受害者被緊急送醫治療後，警方逮捕了狗主人文森特(Maria Vincent)，指控她過失傷害等罪。當地警長阿德(Jason Ard)指出，這不是文森特的狗第一次傳出攻擊事件，可是當時證據不足，最後只被罰款，結果同樣的事情再度發生。目前當局已將文森特涉案的2隻狗帶走，尚未對外公布將如何處置寵物犬。