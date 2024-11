老婦人家門口摔倒遭猛犬包圍　鄰居目睹她「被吃掉一部分肉」

▲老婦人遭寵物犬啃食。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國路易斯安那州傳出惡犬攻擊案,一名老婦人在自家車道上跌倒,無法站起來的她竟然引來鄰居的狗包圍,慘遭多狗啃食,小腿、手臂、脖子等處都被狗咬掉一大塊肉。

事件10月29日發生在路易斯安那州東部利文斯頓堂區(Livingston Parish),一名老婦人在自家車道遭到多隻寵物犬攻擊,附近鄰居目睹可怕血腥畫面。

'They are eating this woman:' Dog attack sparks neighborhood concern in Livingston Parishhttps://www.wbrz.com/news/they-are-eating-this-woman-dog-attack-sparks-neighborhood-concern-in-livingston-parish pic.twitter.com/BKywc8Kh3z