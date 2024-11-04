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賓州為搖擺州重中之重　賀錦麗陣營稱見「3勝選跡象」

▲▼ 美國大選,賀錦麗支持者。（圖／路透）

▲媒體民調顯示，賀、川2人在賓州的支持度膠著。但為賀錦麗拉票者則相當樂觀。（示意圖／路透）

中央社記者石秀娟華盛頓3日專電

美大選倒數1天，在關鍵搖擺州賓州，民主黨賀錦麗陣營說，女性投票踴躍、川普支持者稱波多黎各為「垃圾島」可望激出挺賀的拉丁裔選票、逐戶催票僅見賀陣營志工。這3跡象顯示，賀應能贏賓州。

明天就是選前之夜，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨川普（Donald Trump）兩人在賓州都有安排造勢活動最後催票。賓州有19張選舉人票，是7大搖擺州之最，誰拿下賓州，對勝敗極為關鍵。

媒體民調顯示，賀、川2人在賓州的支持度膠著。但為賀錦麗拉票者則相當樂觀。民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）3日來到鄰近費城的蒙哥馬利郡（Montgomery County），為準備逐戶「敲門」催票的志工打氣。

克利什納穆希對中央社說，他相信賀錦麗能「穩穩拿下賓州」，投票率將是關鍵，「很多女性都出來投票，她們都較支持賀錦麗。」

「我真的很期待看到女性選民引領（勝選），」克利什納穆希說。

▲▼ 美國大選,賀錦麗支持者。（圖／路透）

▲在7大搖擺州，參與提早投票的女性選民都高於男性。（示意圖／路透）

美國大選5日舉行，許多州已有不同形式的提早投票。美媒引述政治數據公司TargetSmart的資料報導，在7大搖擺州，參與提早投票的女性選民都高於男性。其中在賓州，女性的投票率比男性高出約12個百分點，為55.6%比43.2%。

這場「敲門」催票活動由亞太裔美國人挺賀錦麗後援會發起，其中也包括「台美人應援賀錦麗凍蒜後援會」。有志工說，亞太裔家庭中，女性、年輕人多數挺賀錦麗，成年男性則較多支持川普，性別、世代差異明顯，符合民調結果。

志工挨家挨戶「敲門」拜票，進行複式動員，是賀錦麗陣營的地面作戰策略，選前最後一個週日更加倍動員。克利什納穆希說，3日這場就有好幾位在白宮、聯邦及地方政府工作的人，用私人身分加入。在關鍵的賓州，一票都不放棄。

長期投入基層政治運動的墨西哥裔律師尼克斯（Robert Nix）也觀察到這個現象。

在費城執業的尼克斯說，「這整個週末，不論我開車到哪，都可以看到賀錦麗的志工到處敲門拉票」，整個費城東北部地區都是，都沒看到川普的支持者。

「我很驚訝，今天在我家附近同時看到好幾組志工，」尼克斯說。「他們全力出動」，這個規模也是他以前沒見過的。

「台美人應援賀錦麗凍蒜後援會」共同主席尹立崇說，川普陣營主要靠企業家馬斯克（Elon Musk）等人的金援才能找到志工敲門拉票，其實很多人沒有真正敲門，回報時卻假裝他們有在做。幫賀錦麗催票的，都是義務的志工。

▲▼ 美國大選,賀錦麗支持者。（圖／路透）

▲賓州第一大城費城有約77萬民主黨選民，如果能催出47萬至50萬張選票，再加上垃圾說效應，賀錦麗應會贏得費城，就能拿下賓州。（圖／路透）

此外，支持川普的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）日前於川普在紐約麥迪遜花園廣場造勢上，嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」（floating island of garbage）。這番歧視言論，在賓州的拉丁裔社區引起極大反彈。

根據統計，2020年大選，民主黨的拜登（Joe Biden）在賓州以8萬多票勝過川普。賓州有約56萬的拉丁裔選民，其中來自波多黎各的選民約占半數，波多黎各或拉丁裔選民的投票行為，可能左右賓州的選情。

尼克斯說，傳統上拉丁裔選民投票率低，選民對兩黨都失望，民主黨一直把拉丁裔選票視為「理所當然」，共和黨則認定拉丁裔都投民主黨，自然就忽略拉丁裔選民。川普有吸引部分拉丁裔選民，但最近的「垃圾說」讓很多人反感。

尼克斯長期是共和黨員，他反對川普代表的「極右翼基督教民族主義」，今年幫賀錦麗助選。他說，很多原本不投票的拉丁裔、波多黎各選民，因「垃圾說」被激怒，都想去投票，「在選情如此緊繃下，可能起關鍵作用」。

賓州的拉丁裔社群集中在費爾希爾（Fairhill）、亨廷公園（Hunting Park）、艾倫敦（Allentown）、伯克斯（Berks）等地。尼克斯說，艾倫敦、伯克斯有不少拉丁裔選民因經濟議題傾向川普，「垃圾說」可能讓他們改變心意。

尼克斯說，賓州第一大城費城有約77萬的民主黨選民，如果「敲門」能催出47萬至50萬張選票，再加上「垃圾說」效應，賀錦麗應會贏得費城，就能拿下賓州，否則主攻鄉村、男性、非大學學歷選民的川普，就有機會贏。

中央社記者3日走訪傳統上支持民主黨的費爾希爾，這個明顯貧困的社區，到處可見挺賀的標語。談到「垃圾說」，選民都感到極為憤怒，表示不可能支持川普。

選民歐提茲（Edwin Ortiz）說，他不喜歡川普，川普對波多黎各人、非裔美國人的態度很差，很多波多黎各人的祖先都曾在兩次世界大戰、越戰，和美國並肩作戰，「我們為這個國家而戰，為什麼你（川普）要這樣對待我們呢？」

父母來自波多黎各的選民蒙特斯（Natalie Montes）說，「垃圾說」再次說明川普的種族歧視「無下限」。很多原要投川普的拉丁裔選民，現在都不投了，「我們非常珍視我們的島嶼」，稱它為垃圾，「這真的對我們是很大的傷害」。

不過，蒙特斯也說，她雖已決定投給賀錦麗，但真心希望她能落實她的承諾，「我知道不是每件事都做得到」，仍盼她真的能幫助到拉丁裔社群。

同樣是波多黎各移民後代的瓦斯蓋斯（Alberto Vazquez）說，「我們也是美國公民，這一點毫無疑問」，應該和美國公民受到一樣的對待，因為一些非法入境的人，而污名化整個拉丁裔的美國公民，這是不公平的。

瓦斯蓋斯是一間教會的神職人員。他說，居民經濟狀況不佳，但文化生活富裕，以波多黎各人為傲，原本就彼此互相照顧，這番「垃圾說」的談話，更像是「喚醒沈睡的巨人」，很多人都會去投票，「會比以往更團結」。（編輯：唐佩君）

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