賴清德主持防空輕型巡防艦安龍　曝3大意義：國艦國造穩健前進

▲總統賴清德主持「海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德4日前往高雄主持「海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍典禮」時指出，這是海軍第一艘國造二級作戰艦艇，順利達成「安龍」階段有三項重大意義，包括「國艦國造」政策穩健前進、國防工業實力持續提升，以及守護海疆戰力全面強化。他強調，推動「國艦國造」政策不儘守護國家安全，保衛人民，同時將逐步完善本土造船產業鏈，促進經濟發展，期盼大家為提升國防戰力共同打拚。

賴清德表示，很高興來到高雄、中信公司，主持輕型巡防艦「防空型原型艦」的安龍典禮。這是海軍第一艘國造二級作戰艦艇，今天順利完成第二階段「安龍」重要節點，有三個重大意義。

賴清德指出，第一，「國艦國造」政策穩健前進。這艘巡防艦的建造是在去年11月中旬，蔡英文前總統來到高雄主持開工典禮，也就是不到一年時間，造艦工作就有具體成果。這代表了「國艦國造」穩健進行，也向國際社會展現台灣落實「國防自主」的堅定信念。

▼總統賴清德主持「海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍典禮」。（圖／總統府提供）



賴清德提到，第二，國防工業實力持續提升。過去幾年，政府大力推動「國艦國造」，除了因應國防需求，也激勵產官學研投入，共同提升國防工業實力。他要特別感謝中信公司及全體同仁的努力，以及國防部、海軍和中科院的同仁一起投注心力，不僅促進產業發展，也持續為「國防自主」創下新的里程碑。

賴清德說，第三，守護海疆戰力全面強化，未來這艘巡防艦完工之後，將搭載中科院研製的防空飛彈、反艦飛彈，並且整合先進的偵蒐、火砲以及戰鬥管理系統，會以更高的機動性肩負起海上巡弋的責任。海上防衛戰力會更全面、更堅強，也將讓海軍弟兄姊妹能夠有更先進、安全的裝備，執行守衛海疆的任務。

最後，賴清德表示，相信推動「國艦國造」政策不儘守護國家安全，保衛人民，同時將逐步完善本土造船產業鏈，促進經濟發展。並再次感謝大家的辛勞和付出，一起努力完成這次造艦任務，也為持續提升國防戰力共同打拚。

▼總統賴清德主持「海軍輕型巡防艦防空型原型艦安龍典禮」。（圖／總統府提供）

