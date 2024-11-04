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台南農友上街頭抗議公糧13年不漲　請政府勿無情回報農友

▲台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南數百名農友4日舉白布條，走上新營街頭抗議！台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。

▲台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝指出，稻轂（乾仔）13年來每公斤只有26元，國內連20個月通膨物價逼近2％警戒線，為何萬物皆漲，公糧收購價格卻不漲，還拒絕每公斤提高5元到31元，叫很多投票支持賴清德總統，窮到要吃土的老農、青農，怎麼活得下去？請賴清德總統不要欺負支持他的農友！

▲台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同來自六甲、後壁、塩水、柳營、新營等地約250名老農、青農，高舉提高每公斤公糧收購價5元的白布條，到市政府民治辦公室抗議，台南是農業重鎮，耕作地面積為85542公頃，其中，稻米收穫面積有7177公頃，但長期休閒地面積也達5107公頃。這些辛苦的農友長期，都是支持民進黨的鐵票部隊，但票投民進黨結果是，賴清德政府以粗暴，推翻立法院公糧收購決議的無情作為，回應支持他的農友。

▲台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝等議員們表示，這次公糧收購價格立法院都決議，每公斤漲5元，賴清德政府憑甚麼推翻決議，13年公糧計畫收購價每公斤26元、輔導收購價每公斤23元、餘糧收購每公斤21、6元，這13年來以一個雞腿便當為例，已從6、70元漲到120元，萬物飆漲近一倍，為何公糧價格13年不漲價，賴清德政府是刻意要刁難用選票支持他的農友嗎？

▲台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝等議員們說，公糧每公斤收購價格調高5元為何會引發民怨，賴清德政府眼中只有工業和商業，用水也是工業優先，之前缺水，民進黨就開始實施『大區輪作和休耕』，讓工業用水優先，灌溉用水往後移，完全無視休耕傷農，不管被迫休耕的青農因為貸款買機具、貸款買房，沒有收入還不出貸款，被逼到賣機具，身兼多份工作才能面對一疊疊的帳單，請問賴清德政府看到窮到吃土青農的困境嗎？

▲台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝等議員們說，糧收購政策是從1974年起實施，主要目的是為了掌握糧源，穩定糧價及維護農民收益，當市場糧價異常波動或遇緊急危難時，公糧就發揮作為安全存糧的角色，但在賴清德政府執政下，農業所扮演的角色，比巴西雞蛋弊案的超思公司還不如，超司成立資本額只有50萬，卻有本事拿下農業部上億元的標案，農友只不過要爭取13年都不調漲的公糧價格，每公斤調高5元，就遭到賴清德政府萬般刁難，農友們能不憤怒嗎？

▲台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝等議員們表示，民進黨執政貪瀆圖利弊案連連，浮編防疫、前瞻等數兆元的特別預算，規避立法院的監督，賴清德總統不斷挑釁大陸，讓明年國防預算也高達6470億元，占總預算4成，舉債買武器要人民上戰場，卻不願編列91億元調高公糧收購價格，民進黨政府這些年來透過透別預算舉債已達2兆9百多億元，為何拒絕提高原住民和農友補助？農友們遞上陳情書，請黃偉哲市長轉達給賴清德總統，上街頭抗議的老農和青農，他們的選票是支持賴清德總統的，請賴清德總統不要這麼無情的回報，用選票支持他窮得正在吃土的青農和老農！

▲台南市議員蔡育輝、方一峰、尤榮智執行長尤淨寬，陪同數百名來自溪北各地區的憤怒農友，到台南市政府民治辦公室抗議稻轂（乾仔）收購價格。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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