陳啟昱逃亡被通緝　藍議員嘆「水很深」：民進黨要給交代

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司弊案，台鹽前董事長陳啟昱等5人遭台南地院駁回，檢方抗告成功台南高分院發還重裁，台南地院11月1日重新召開羈押庭，但陳啟昱都未到庭，台南地檢署、橋頭地檢署發拘票拘提陳啟昱到案未果，4日上午台南地檢署對陳啟昱發布通緝，國民黨台南市議員王家貞要求民進黨及賴清德總統給台南一個交代。

▲台鹽綠能弊案前董座陳啟昱逃亡被通緝，市議員王家貞求民進黨給交代並道歉嚴辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王家貞指出，台南已成光電弊案之都，從88槍槍擊案到現在所有的弊案，顯示這都與民進黨長期執政的台南市，尤其是新潮流息息相關。綠友友們賺好賺飽，身在大位有指標性人物賴清德總統對台南應要有交代。

王家貞說，陳啟昱曾任高雄市副市長、立委、新潮流要角，人脈關係極好，如今傳出逃亡被通緝。立委謝龍介在10月23日提醒司法院，有一個大咖要落跑，司法單位理應設防補漏，但事實上卻沒有，反而當作馬耳東風，讓陳啟昱逃了。

吳家貞指出，坊間質疑檢方抗告成功，台南地院為何不馬上召開羈押庭，反而隔2天，加上颱風以陳啟昱的人脈有能力逃亡，如今真的逃亡被通緝。王家貞感概，台南的水很深，民進黨應給台南一個交代，並道歉嚴辦。

▲國民黨台南市議員林燕祝呼籲陳啟昱應儘早出面講清楚，到底涉及多少弊案。

國民黨台南市議員林燕祝說，謝龍介之前已提醒民進黨有高層有人要落跑，還有更上層涉案，陳啟昱不只涉及台鹽綠能弊案，還有其他光電共生案是否也涉入，陳啟昱應儘早出面講清楚，到底涉及多少弊案。

台南地檢署指出，南檢偵辦某國營事業綠能公司疑涉不法案，檢察官於十一月一日依刑事訴訟法第七十六條第二款對被告陳啟昱核發拘票，並交由司法警察執行拘提，惟迄今仍拘提無著，足認被告陳啟昱逃亡、藏匿，台南地檢署檢察官於十一月四日依刑事訴訟法第八十四條對陳啟昱發布通緝。南檢藉此呼籲被告陳啟昱能儘速自行到案，亦請民眾協助提供被 告陳啟昱去向之相關請資（民眾若欲提供情資，可致電台南地檢署專線 ０６．２９５９７３１轉６９００），台南地檢署將持續積極偵辦相關不法案件。