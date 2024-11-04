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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

愛莉莎莎控柯文哲總統被「作票」獲不起訴　中選會：尊重但遺憾

▲▼「公民投票法」修正再掀朝野攻防，國民黨立委欲恢復「公投綁大選」，11/4於內政委員會中排審公投法修法議程，並邀請中選會主委李進勇與會報告並接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年初台灣總統大選時，網紅愛莉莎莎除公開力挺民眾黨候選人柯文哲，後來更因不滿開票過程出現瑕疵發IG限動稱「因為作票才輸我真的無法喔」，引發軒然大波，後中選會對愛莉莎莎等人提告加重誹謗，不過北檢決議不起訴處理。中選會主委李進勇今（4日）對此表示，尊重司法裁決，但非常遺憾。

今年1月13日總統大選開票後，愛莉莎莎一度在IG轉貼數則投開票所開票瑕疵的影片，如選務人員記錯票數、沒有確實亮出選票等，並發文質疑：「我輸得起，但因為作票才輸我真的無法喔。」質疑作票，也被許多網友轉發。

立法院內政委員會今日邀請中選會主委李進勇業務報告，並備質詢。民眾黨立委麥玉珍質詢時提到，選務問題是民眾可批評、可監督的公共議題，中選會卻在2024年總統大選後，針對批評選務的21名民眾提告，檢方最終裁定全數不起訴。

李進勇答詢回應，尊重司法機關裁決，但非常遺憾，每個國民對於關係國家社會重大法益的議題，應該要付更多責任，像選舉這種如此重大民主活動，牽涉國家根基，不是不能評論，但要負比較高的責任，要去調查、暸解並適當評論，才是公道，並符合文明社會應有態度。

麥玉珍又批，中選會不該浪費司法資源，以官壓民，打壓言論自由，李進勇則說，用以官壓民來形容「太過沉重」，之所以採取司法途徑，是為維護選舉機關公正性，因為牽涉國家重大法益，如果人民對選舉機關公正性有所質疑，整個民主建設就會崩盤，中選會基於職責所在，一定要有所表態。

李進勇強調，中選會不會貿然提告，在提告之前，各界對選務的指教、猜疑，中選會都透過很多方式說明、澄清及呼籲，但有些人還是沒有聽到。
 

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