憋氣壓胸口！陸校園流行「死亡遊戲」　家長崩潰：玩到休克住院

記者廖翊慈／綜合報導

湖南益陽多名學生家長近日反映，校內流行起一種死亡遊戲，藉由憋氣、壓胸口等行為，讓人迅速達到缺氧窒息感。該遊戲被學生們稱之為「夢回大唐」或「死亡三秒」。不過多名家長指出，孩子們玩到休克住院，令他們相當擔憂。

據《央視新聞》報導，一名玩過遊戲的學生描述，遊戲大概步驟包括，靠牆蹲下深呼吸、憋氣，再由其他人按壓胸口等動作，「核心點在於，讓體驗者快速達到窒息缺氧的狀態。」

▲▼陸校園流行「死亡遊戲」。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

一名家長表示，孩子在玩完遊戲後，迅速暈倒，並發出尖叫，伴隨滿臉冷汗，甚至到第二天還覺得頭痛頭暈，「我兒子這次玩完，命真的算是撿回來的。」還有網友表示，自己姪子的同班同學，因玩該遊戲，導致休克住院。

有網友分享自身玩過的感受，「我大概三秒鐘就失去意識，醒來後只記得好像做了很長的夢，夢的內容很模糊，朋友掐我人中才把我叫醒，他們說我暈倒的時候，抽蓄翻白眼，叫了我一分多鐘才叫醒，沒膽量真的不敢玩，怕暈了就醒不來了。」

「死亡遊戲」曾在90年代的大陸校園流行過，又叫「心跳遊戲」或「閉氣窒息遊戲」，遊戲雖經幾起幾落，但始終難以完全禁絕。

▲有醫生指出，遊戲中壓胸口的動作最危險。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

大陸教育部門在2007年就對此明確表態，「死亡遊戲」極易損害青少年的身心健康，堅決制止此類遊戲在學生之間傳播、蔓延。

有醫師指出，這種「死亡遊戲」壓迫心臟、抑制呼吸，導致回心血量減少，大腦的血液和氧氣也相應減少，「嚴重者會導致意識喪失、全身臟器功能停止等，直接危及生命。」

醫師也提醒學校和家長，「該遊戲中，按胸口的動作是關鍵危險動作，若看到孩子們之間，做出此類動作，一定要警惕，不要當成正常玩耍看待。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：危險動作，請勿模仿。