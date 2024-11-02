為9歲弟追凶27年…姊「忍辱3年」套話　凶手翻供：小孩滑到刀口上

▲李海玉為了抓查殺害弟弟的兇手，花了27年時間。（圖／翻攝自極目新聞）



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大陸湖南省女子李海玉為了抓查殺害9歲弟弟、卻逃過法律制裁的易姓男嫌犯，花了27年追凶。廣東省湛江市中級人民法院近日開庭審理此案，李海玉的代理律師王文廣表示，被告人在庭審過程中態度囂張並當庭翻供，不承認自己殺害了9歲的李煥平，「他說是扶李煥平時，小孩自己不小心滑到了他的刀口上。」

回顧經過，9歲男童李煥平1992年被易男殘忍殺害，屍體於3個月後在甘蔗地裡被發現。李海玉1997起輟學追凶，其父臨終前托付她一定要將凶手繩之以法。

李海玉曾不分晝夜蹲守在易男老家的樹林，累了就睡草叢，某天終於等到對方，她強裝鎮定，謊稱是工友老婆與其套近乎，強忍著噁心跟易男網聊3年，中間幾度想要與其同歸於盡，但想到父親的囑咐和年邁的母親，她沒有下手。

「我已經連續四天沒有合眼了，我不睏，我要他看到我記住我的樣子！」李海玉開庭前表示，這麽多年自己未曾睡過好覺，即使睡著也會睜著一隻眼，常處於恐慌和焦慮中。第一次被逮捕後，易男曾一度被釋放，這次她終於能見證凶手被繩之以法，她要在法庭上正視對方，讓他記住自己的臉，「讓他知道，就是我把他送進去的」。

本案於1日開庭審理，王文廣透露，公訴方在庭審中提供了1992年易男殺害9歲李煥平的新證據。但面對這些證據時，此前曾親口承認自己殺害李煥平的易男當庭翻供，態度囂張，「他說是扶李煥平過水溝時，小孩不小心滑到了他的刀口上。」

▲廣東省湛江市中級人民法院近日開庭審理此案。（圖／翻攝自極目新聞）



王文廣提到，李海玉在法庭上了解到被告人的行凶經過時，情緒很是激動。律師稱，經過4個多小時的審理，案件擇期宣判，公訴機關對被告建議量刑為死刑。庭審結束後，李海玉神色悲傷，指易男在法庭上辯稱自己當天拿蘋果到李煥平的學校，將其從學校騙出，「他說他失手殺害了我弟弟，發現我弟弟被刀刺後他逃跑了，後來又跑回來確認我弟弟死了，之後再次逃跑。」

李海玉說，易男態度惡劣，「他對我和我的律師指手畫腳，我感覺是他在審判我們，而不是法院在審判他。」據悉，李海玉在庭審上對被告人說的唯一一句話，是「你記住我李海玉，是我親手把你送上法庭的。」李海玉也說，她計劃等庭審宣判後，將弟弟的遺骸帶回家鄉。

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