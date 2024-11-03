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湖南13歲女孩遭多人性侵！　14名男狼竟有人大代表、同學

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲湖南新化13歲女孩李曉霞（化名）遭14人性侵案引關注。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

文／中央社

中國湖南省新化縣近期爆發令人震驚的社會事件。一名13歲女孩被引誘及強迫賣淫，前後共遭14人強姦，其中3人是公職人員，包含鄉鎮人大副主席。

澎湃新聞1日報導，這名化名「李曉霞」的少女去年被父親發現她被迫賣淫、被人強姦。當時，李曉霞才13歲。

2024年5月，湖南新化縣法院查明，2023年4月起至7月27日案發，共8名成年人、6名未成年人（已滿14歲不滿16歲）對李曉霞實施犯罪行為。

本案8名成年被告人中，有3名為公職人員，作案時分別是新化縣油溪鄉人大副主席、新化縣審計局工作人員、新化縣交通局工作人員，他們都是透過社交軟體聯繫劉姓主嫌，達成賣淫嫖娼約定後與李曉霞發生性關系。

涉案的3名公職人員均已被開除公職，其中，新化縣油溪鄉人大副主席龔昊東則是被「雙開」（開除黨籍和公職）。

李曉霞去年被輟學無業的劉姓主嫌強姦、引誘賣淫。案發時劉某某僅17歲。據一審刑事判決書透露，被告人劉某某得知李曉霞與多人發生過性關系，萌生想帶李曉霞賣淫賺錢的想法。

陸續有8名成年人透過劉某某介紹而嫖娼，即使李曉霞表達不願意賣淫時，劉某某也多次哄騙、糾纏她繼續賣淫。

今年5月20日，新化縣法院作出一審判決，劉某某因犯引誘幼女賣淫罪、強姦罪，數罪併罰判處有期徒刑9年2個月；其餘7人均犯強姦罪，刑期在3年2個月到4年6個月不等。7月，二審刑事裁定維持原判。

然而，這並非李曉霞遭遇侵犯的全部。她的父親說，在2023年4月、6月、7月份，還有同校的學生對其女兒強姦。這6名未成年被告均因強姦罪，在今年5月的一審判決中被判有期徒刑3年、緩刑3年至4年不等。

▲湖南省新化縣近期爆發令人震驚的社會事件。一名13歲女孩被引誘及強迫賣淫。（圖／翻攝自網易）

▲新化縣街道張貼「嚴厲打擊性侵未成年人犯罪」的警示標語。（圖／翻攝自網易）

李曉霞的父親在新化縣做一些小生意，他坦言平常較忙，孩子們主要是由妻子照顧。2022年10月他和妻子分居後，3個孩子主要由他照顧。案發至今，他仍不明白女兒為何會變成這樣。根據報導，儘管李曉霞已經轉學一年，但仍不想上學，不時離家出走。

報導說，案發後，新化縣城內賓館、電競酒店等場所以及街道、鄉道，都張貼了嚴厲打擊性侵未成年人犯罪的警示標語。

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