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蒸便當飯有熱「為什麼雞翅卻沒熟？」　一票看傻：你泡溫泉會熟嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲原PO納悶，「為什麼雞翅沒有熟？」（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家） 

記者曾筠淇／綜合報導

如果晚餐煮得比較多，很多人都會把剩下的飯菜冰起來，隔天再帶去學校或公司蒸，當成午餐。近日有網友發文拋問，他把便當拿去蒸以後，明明飯跟肉都有熱，「為什麼雞翅沒有熟？」貼文曝光後，大票網友看傻直呼，「你泡溫泉會熟嗎」、「懂烹煮跟加熱的區別嗎」。

有網友在臉書社團「爆系知識家」上發文表示，他日前蒸便當，確定有將便當蓋蓋好，且飯、豆腐、肉也都有熱，「請問為什麼雞翅沒有熟？」他還補充道，雞翅前一晚就已經退冰了，「完全解凍狀態」。

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貼文曝光後，一票網友都直呼，「煮好加熱跟生食煮成熟食，有一樣嗎」、「加熱保溫跟蒸煮能一樣嗎」、「蒸便當是給你放已經煮熟的菜」、「顛覆我對做料理的認知」、「你懂熟跟熱的意思嗎？熱只是把熟食加熱，生食加熱沒有一定的溫度是不會熟的」、「有沒有一種可能，熱跟熟不一樣」、「會熱不等於會熟欸」。

還有網友開玩笑，「我想～應該是你放的是慢熟的雞翅，跟飯、豆腐還有肉不熟吧？誰叫雞翅冷冰冰的」、「這雞翅生到裝回雞的身上還會展翅」、「你買到I雞翅，買E雞翅就不會不熟了」。文章引發熱烈討論。

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