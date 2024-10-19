　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化老人供餐便當130元沒主菜！議員怒了　「超級陽春」畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美今天（19日）中午回芳苑娘家，看到家中的老人送餐到府服務便當，菜色只有苦瓜、2片小雞塊、麵輪、小黃瓜、吻仔魚炒蛋，整盒飯看起來乾乾的又沒有主菜，居然要價130元，她PO網質疑政府補助的老人送餐，菜色竟然這麼差，引發網友熱議。

▲老人送餐便當簡單菜色要120元。（圖／翻攝自議員賴清美臉書）

▲賴清美議員質疑老人送餐便當簡單菜色要130元。（圖／翻攝自議員賴清美臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

負責送餐的基金會坦承錯誤，表示是送餐時主菜「軟嫩大雞肉」忘了送，才引發誤會，已於晚餐補送。

▲老人送餐便當簡單菜色要120元。（圖／翻攝自議員賴清美臉書）

▲原來便當內漏放了一塊軟嫩大雞塊。

賴清美趁著今天假日返回娘家與家人聚餐，家裡剛好拿著政府補助的老人供餐的便當要一起享用，不料一打開，發現菜色與價錢不成比例，賴清美憤之於拍照po網，更質疑便當130元，其中政府補助40元，結果居然是這種菜色。

根據賴清美提供的照片，只見便當上層小三格分別是苦瓜、麵輪、小黃瓜，下層除了滿滿的白飯外，只有還有小2片小雞塊、一旁則是吻仔魚炒蛋，賴清美質疑「主菜是本來就沒有，還是志工漏送了」賴清美充滿疑惑。不少網友看完菜色後紛紛狂轟，紛紛質疑「真的太貴了」，「若賣60元也應該要有主菜」，「光看菜色就沒有胃口，老人家怎麼可能吃得下」。

▲餐費。（圖／賴清美議員提供）

▲賴清美議員po出老人送餐費用。（圖／賴清美議員提供）

該送餐的基金會單位督導表示，長輩的餐食務必要做到營養健康，都是透過營養師去瞭解每個個案做餐食搭配，經查今日發生個案，不吃魚，今天午餐就以吻仔魚炒蛋可以補充蛋白質做搭配。但她也對案家感到抱歉，今天中午是工作人員不小心，便當有另外一塊雞肉另外包，漏送了，等到發現已經來不及，已於晚餐補送到府。

經查，該個案長照的額度已近用罄不足，所以是屬於全自費，週六週日的全自費收費(餐費 80元、運送 40元)共120元，民眾有請人反應希望減免，所以實際收費減為 110元。

▲今天的晚餐補送雞塊。

▲今天的晚餐補送雞塊。

針對賴清美的質疑，官方則有不同意見，衛生局表示，經查芳苑該社區關懷據點老人供餐，非長照送餐服務。而社會處也指出，政府沒有補助、也未向民眾收費，社區據點大多由社區自給自足。

ET快訊
柯震東奪迷你男配！「我帶了老婆來」當眾獻吻放閃45秒
兇版王心凌突宣布停更！　穿比基尼曬「超兇車頭燈」
快訊／罕見挑戰「性與愛」作品　苗可麗奪迷你劇集女配角獎
快訊／柯震東首次入圍　奪迷你劇集男配角獎
楊謹華「沒走紅毯」進場被點名！禮服正中間挖空超辣
金鐘／姚淳耀搭鍾佳播合體「致敬5台劇」！　狂切換聲道台下笑翻
金鐘／許瑋甯難得放閃邱澤！
快訊／金鐘人氣戲劇節目獎出爐！
林依晨紅毯罕露深V　「東西半球見客」
金鐘紅毯8美！　郭雪芙上開下衩辣翻
金鐘紅毯8帥！女星挖空我也挖　曾敬驊「炸出六塊肌」
快訊／北北基豪雨特報！雨勢強襲
林心如紅毯「胸上大U挖空」！
鄭元暢「墨鏡＋超誇太平洋肩」登場　網一看：戶愚呂？
快訊／高雄88快速道路　1人噴飛摔落橋下命危
賈靜雯紅毯激短髮！禮服太深V「半邊外露」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北北基豪雨特報！雨勢強襲　低窪區慎防積水

豪雨狂轟水淹暖暖軌道　台鐵宜蘭線列車延誤

彰化老人供餐便當130元沒主菜！議員怒了　「超級陽春」畫面曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

搭捷運「3行為」大踩雷！　一票有感：明明車廂內很空

快訊／雨彈升級「3縣市豪雨特報」　國家警報響！大雷雨襲1地

快訊／大雷雨強襲基隆、新北　最新警戒區出爐

南跑道歲修誤500航班遭監院糾正　桃機公司：虛心檢討改進

高市府合作長庚接棒大同醫院！2025元旦換手　高醫大聲明全文曝

月薪40K！她怕「小公司會收掉」猶豫了　網見1細節：很大的加分項

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

阿KEN.納豆真的好好笑XD　熟悉的組合最對味～

用AI保育生態 中華電信實踐永續發展｜20241018 ET午間新聞

快訊／北北基豪雨特報！雨勢強襲　低窪區慎防積水

豪雨狂轟水淹暖暖軌道　台鐵宜蘭線列車延誤

彰化老人供餐便當130元沒主菜！議員怒了　「超級陽春」畫面曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

搭捷運「3行為」大踩雷！　一票有感：明明車廂內很空

快訊／雨彈升級「3縣市豪雨特報」　國家警報響！大雷雨襲1地

快訊／大雷雨強襲基隆、新北　最新警戒區出爐

南跑道歲修誤500航班遭監院糾正　桃機公司：虛心檢討改進

高市府合作長庚接棒大同醫院！2025元旦換手　高醫大聲明全文曝

月薪40K！她怕「小公司會收掉」猶豫了　網見1細節：很大的加分項

「台南400農漁地景藝術節」地景劇場　移師北門井仔腳瓦盤鹽田

西班牙10億詐欺犯被驅逐出境！移民署禁止入境：台灣非通緝犯天堂

不斷更新／金鐘59戲劇即時得獎名單！　《八尺門的辯護人》獲迷你劇集編劇獎

金鐘獎／苗可麗勇奪迷你女配！　連2天拿獎含淚：上輩子應救了很多人

金鐘獎／柯震東錯愕奪迷你男配！「我帶了老婆來」當眾獻吻放閃45秒

快訊／金髮林書豪TPBL首秀狂轟34分　國王攻破海神主場奪勝

金鐘獎／《唱歌給你聽》連奪3技術獎！　剪接師吐心聲：不是容易的工作

金鐘獎／《八尺人的辯護人》首開胡！比第2名「只險勝100多票」

過了10年坦白⋯　「加害者」他突驚爆：對姜虎東抱歉，不敢上《認哥》

不斷更新／高宇杰追平安、岳政華擠回超前分　兄弟6局4比3統一獅

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

生活熱門新聞

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

下半天起「2地變天」　下周颱風可能路徑出爐

ICU醫曝高鐵1類乘客變多　大票喊困擾

客運燒成火球「旅客及時疏散」　大都會致歉：8月剛保養

獨／連2年調薪「頂大負擔暴增3億元」吃不消　籲教育部全額補助

快訊／大雷雨開轟雙北　劇烈降雨灌1小時

LINE代幣價格要調整了！「台灣新價格」曝光

客運國道火燒車「3個月前」有跡象！　基隆人揭內幕

少年撞死3人！律師曝「1條件」父母可能免責

老人才用LINE？年輕人「曝1優勢」：不衝突

更多熱門

相關新聞

快訊／秀姑巒溪驚傳落水！20歲男救起已成冰冷遺體

快訊／秀姑巒溪驚傳落水！20歲男救起已成冰冷遺體

花蓮秀姑巒溪今(19日)傳出溺水意外！一名年約20歲林姓男子不明原因落水，家屬發現後嚇得連忙報警求助。警消獲報趕抵現場，並且立即展開地毯式搜救，也啟動無人機隊伍空中偵察，但當發現林男時，他已無生命跡象，經救護人員現場評估，林男已明顯死亡，家屬拒絕送醫，全案後續交由警方處理，至於詳細事發原因仍待調查釐清。

台南男試戴金項鍊竟衝出銀樓！遭老闆門口壓

台南男試戴金項鍊竟衝出銀樓！遭老闆門口壓

自助洗衣店被洗劫60件衣物　頂樓住戶被逮

自助洗衣店被洗劫60件衣物　頂樓住戶被逮

投資港股賺大錢！阿伯險被騙1280萬

投資港股賺大錢！阿伯險被騙1280萬

15歲少年撞死3人前　IG發文：東湖人等等見

15歲少年撞死3人前　IG發文：東湖人等等見

關鍵字：

彰化議員便當貓膩雞肉老人送餐影音

讀者迴響

熱門新聞

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

吳姍儒金鐘沒看手卡！網：生完記憶力這麼好

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

連恩父親現身「哀戚吻愛子照片」

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

Jessi挨轟說謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

金鐘獎／方志友摔傷坐輪椅到場！「受訪站不穩」

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面