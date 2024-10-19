彰化老人供餐便當130元沒主菜！議員怒了　「超級陽春」畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美今天（19日）中午回芳苑娘家，看到家中的老人送餐到府服務便當，菜色只有苦瓜、2片小雞塊、麵輪、小黃瓜、吻仔魚炒蛋，整盒飯看起來乾乾的又沒有主菜，居然要價130元，她PO網質疑政府補助的老人送餐，菜色竟然這麼差，引發網友熱議。

▲賴清美議員質疑老人送餐便當簡單菜色要130元。（圖／翻攝自議員賴清美臉書）

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負責送餐的基金會坦承錯誤，表示是送餐時主菜「軟嫩大雞肉」忘了送，才引發誤會，已於晚餐補送。

▲原來便當內漏放了一塊軟嫩大雞塊。

賴清美趁著今天假日返回娘家與家人聚餐，家裡剛好拿著政府補助的老人供餐的便當要一起享用，不料一打開，發現菜色與價錢不成比例，賴清美憤之於拍照po網，更質疑便當130元，其中政府補助40元，結果居然是這種菜色。

根據賴清美提供的照片，只見便當上層小三格分別是苦瓜、麵輪、小黃瓜，下層除了滿滿的白飯外，只有還有小2片小雞塊、一旁則是吻仔魚炒蛋，賴清美質疑「主菜是本來就沒有，還是志工漏送了」賴清美充滿疑惑。不少網友看完菜色後紛紛狂轟，紛紛質疑「真的太貴了」，「若賣60元也應該要有主菜」，「光看菜色就沒有胃口，老人家怎麼可能吃得下」。

▲賴清美議員po出老人送餐費用。（圖／賴清美議員提供）

該送餐的基金會單位督導表示，長輩的餐食務必要做到營養健康，都是透過營養師去瞭解每個個案做餐食搭配，經查今日發生個案，不吃魚，今天午餐就以吻仔魚炒蛋可以補充蛋白質做搭配。但她也對案家感到抱歉，今天中午是工作人員不小心，便當有另外一塊雞肉另外包，漏送了，等到發現已經來不及，已於晚餐補送到府。

經查，該個案長照的額度已近用罄不足，所以是屬於全自費，週六週日的全自費收費(餐費 80元、運送 40元)共120元，民眾有請人反應希望減免，所以實際收費減為 110元。

▲今天的晚餐補送雞塊。

針對賴清美的質疑，官方則有不同意見，衛生局表示，經查芳苑該社區關懷據點老人供餐，非長照送餐服務。而社會處也指出，政府沒有補助、也未向民眾收費，社區據點大多由社區自給自足。