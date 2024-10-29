台鐵9個月狂賣692萬個便當「淨利1.26億」　開發30款特色便當助攻

▲台鐵台北餐旅分處(七堵)開發特色便當。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵便當年年大賺，去年淨利1.23億元，今年1到9月更賣出692萬個便當、淨利達1.26億元，再創新高，其中台鐵更推出特色快閃便當，今年9個月內已開發30款特色便當，創下3447.5萬元營收。

台鐵公司附屬事業表現亮眼，「台鐵便當」更受國人歡迎，讓台鐵有「被鐵道耽誤的便當店」封號，今年短短9個月內就獲利1.26億元創新高。台鐵公司表示，在便當開發策略上，近年來和觀光署、縣市政府及日本鐵道等單位聯名合作，持續推出短銷特色便當，今年統計至9月30日，共開發特色便當30款，創造高達3447萬5798元銷售營收。

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除特色便當外，常銷型便當則嘗試以「重磅雙主菜」及「均衡營養餐」雙路線模式齊發，台鐵公司表示，日前以南部「好事成雙便當」及北部「茶香燻雞便當」試水溫，開拓不同客群，為台鐵公司助攻產品線與營收雙成長。

▲台鐵花蓮餐旅分處開發特色便當。（圖／台鐵公司提供）

其中「重磅雙主菜」，台鐵今年5月起開發多款120元精緻便當，以雙主菜或高價食材為特色，台鐵公司表示，高雄餐旅分處的「好事成雙便當」表現最令人驚豔，今年5月7日開賣至今，連續5個月皆創造超過100萬元的月銷售額。

另「均衡營養餐」便當，則推出響應衛福部推動《營養及健康飲食促進法》，由台北餐旅分處研製「茶香燻雞便當」，台鐵公司表示，今年10月17日推出，不僅延續美味口碑，更在營養配比大幅升級，此款便當並由有「台灣最速男」稱號的短跑奧運國手楊俊瀚，應邀擔任宣傳大使。

▲台鐵便當營收頻創新高。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，未來將根據市場回饋，持續研發適合不同客群需求的台鐵便當，在美味及符合食品安全的基礎上，結合在地食材，呼應ESG永續經營策略及社會責任，為附業發展再拓新局面。