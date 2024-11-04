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內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京　兩枚金印認定身份

▲三國時期東吳重臣張昭的墓地已被確定在南京。（圖／翻攝現代快報）

▲三國時期東吳重臣張昭的墓地已被確定在南京。（圖／翻攝現代快報）

記者魏有德／綜合報導

三國時代東吳陣營裡的首席文官張昭墓確定在南京南部新城油庫公園地塊，張昭墓近期已完成考古發掘，未來將進行原址保護，供民眾參訪。據了解，發現張昭墓的南部新城油庫公園地塊舊地名為「婁湖」，或與「婁侯」張昭葬於此地有關。此外，該地塊在民國時期曾為重要軍事機場油庫，周邊現存碉堡和停機庫。

《現代快報》報導，鎖定墓主身份的是兩枚金印。據了解，古墓中出土了金印、金鐲、銅弩機等遺物。兩枚金印上的銘文分別為，「輔吳將軍章」和「婁侯之印」。

由於金印上的銘文完全和《三國志·吳·張昭傳》吻合。史書上記載，「權立，拜輔吳將軍，封婁侯，敬禮彌重。」也就是在孫權登上東吳大帝寶座後，拜張昭為「輔吳將軍」，封「婁侯」。

南京考古研究院工作人員2022年在勘探中發現576座墓葬及6處灰坑。其中，M171為竪穴土坑磚室墓，平面呈「凸」字形，由墓道、墓坑、磚室、排水溝等組成。專家便是在此處發現金印，但古墓早年被盜，出土文物並不多。

在三國時期，張昭確有其人，根據《三國志》記載，張昭，字子布，三國吳彭城人，少好學，善隸書，通《左氏春秋》。漢末大亂，張昭渡江投奔了孫策，被任命為長史、撫軍中郎將，輔佐孫策平定江東。孫策臨終前將弟弟孫權托付給張昭，希望他能全力輔佐。

同時，在羅貫中的《三國演義》裡，張昭更是被形象化的成為東吳的文官體系裡第一重臣。孫策在臨終前曾提醒孫權，「倘內事不決，可問張昭；外事不決，可問周瑜」，這句話也流傳千古，成為東吳最重要文臣武將的象徵。

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