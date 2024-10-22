電影取景地發現「2000年前古墓」　挖出12具完整人類遺骸

▲約旦佩特拉古城（Petra）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

約旦佩特拉古城（Petra）被聯合國教科文組織列為世界遺產，曾是《印第安納瓊斯》電影的取景地。近日，一支考古團隊在當地著名的卡茲尼神殿（Al Khazneh）下方，發現了一座隱藏了2000多年的地下墓穴，裡面保存了12具完整的人類遺骸，令人驚嘆不已。

卡茲尼神殿的阿拉伯語意為「寶藏」，因此又稱為「寶藏殿」（the Treasury），佩特拉古城被認為是納巴泰人（Nabataean）建立的王國首都，然而其具體的興建年代尚未有定論。考古學家2003年曾在神殿左側發現古墓，但受限於經費和政策，右側的探索工作一直未能進行。

此次由美國研究中心（American Center of Research）執行長克里斯曼（Pearce Paul Creasman）與蘇格蘭聖安德魯大學教授理貝茲（Richard Bates）領導的考古團隊，使用探地雷達技術發現了神殿右側的地下墓穴。

Rarissime! “Depuis deux siècles que Pétra est étudiée par les archéologues, rien de tel n’avait été découvert auparavant »! Une fouille récente a mis au jour 12 squelettes humains et une chambre d'offrandes funéraires près de l’antique monument du Khazneh, à Pétra, en Jordanie,… pic.twitter.com/G6wqQvHhnL — Bernadette Arnaud (@NarudaaArnaud) October 15, 2024

經約旦政府批准後，於8月展開挖掘，最終確認了墓穴的存在，並發現了多件保存良好的銅器、鐵器、陶器以及人類遺骸。

研究人員表示，這座墓穴中發現的大量人類遺骸，可能是佩特拉遺址中發現的單一地點最大的人類骨骸群，其中一具遺骸手握陶瓷高腳杯，形狀與基督教聖經故事中，耶穌最後晚餐使用的聖杯類似，這一細節讓研究團隊相當驚喜。

克里斯曼指出，納巴泰王室與普通人的葬禮方式相似，難以判斷墓穴是否屬於王室，後續會進行年代測定和DNA分析，以確認這12具遺骸是否有血緣關係。

貝茲表示，考古團隊透過雷達探測還發現了其他潛在的地下空間，目前這些未知區域有待進一步探索。