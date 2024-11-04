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大學繁星、申請入學簡章今公告　兩管道招生名額少928個

▲113年大學學測第一天，成功高中考場。（圖／記者楊惠琪攝）

▲大學繁星推薦、申請入學招生簡章今上網公告。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大學甄選入學委員會今公告114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章，兩管道招收名額共6萬6543人，較113學年度減少928個。甄選會統計，114學年度繁星推薦及申請入學使用的檢定科目以學測英文最多，共2063個校系，以英聽測驗做為檢定科目僅有77個校系。

甄選委員會表示，114學年度繁星推薦招生計有65所大學校院、1712個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5689個，比113學年度1萬5972個減少283個；申請入學招生有66所大學院校、2168個學系（組）參加，提供5萬0854個招生名額，比113學年度5萬1499個減少645個。

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根據甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有980個校系；申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，也是以英文科最多，計有1083個校系；至於使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定的校系數，繁星推薦有43個校系，約占總系組數2.51%；申請入學有34個校系，約占總系組數1.57%。

此外，部分校系於申請入學第一階段檢定、倍率篩選，或於第二階段指定項目甄試納入「大學程式設計先修檢測」(簡稱APCS)成績，「APCS組」計53個校系，「資安組」計40個校系。

甄選會指出，114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章內容今起於甄選委員會網站開放查詢，考生可多加利用網站所提供的校系分則查詢系統。紙本簡章則訂於12月2日起公開發售。

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