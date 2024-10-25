大學申請789校系參採3科最多　缺額影響「4成校系僅採計1或2科」

▲114學年採計學測1科與2科校系持續增加，佔比已達40.5%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

甄選會今（25日）在網站公布114學年繁星推薦與申請入學各校系參採學測科目。兩管道都以參採3科最多，其中繁星推薦為803個校系，占總校系數47%，申請入學則有789個校系，約占總數36%。另受缺額影響，個人申請參採1科校系達294個，占比從去年12%提高到今年13.5%，而採計2科占27%，採計1或2科首度破4成。

114學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章，預計在11月4日公告。甄選會表示，由於紙本簡章需印製時間，預計12月2日正式發售。由於學測為選考，報名時間為10月29日至11月12日，為利考生學測報名選考需要，故提前在今天先行公告114學年度參與招生校系的學測參採科目。

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根據甄選會資料，參與「繁星推薦」招生共有1712個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有803個校系，約占總校系數47 %，其次是參採4科519個校系，約占總校系數30%。在「申請入學」部分，參與招生共有2168個校系，其中參採學測科目以3科最多，有789個校系，約占總系組數36%，其次是參採2科共有549個校系，約占總系組數25%。

而受到缺額影響，114學年「申請入學」參採1到2科的比例持續成長，去年採計2科為549個校系，今年成長到584個校系，占比也從去年25%，今年提升到27%；去年參採1科校系為270個，今年達到294個，占比也從去年約12%，今年提高到13.5%，等於參採1或2科占比已經突破4成。另上述兩個管道共5校系未參採任何科目。

甄選委員會提醒考生，114學年度實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，將明訂在114學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生簡章，確切內容仍以11月4日正式簡章公告為準，屆時請考生上網查詢。