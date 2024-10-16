打造微光森林！手作樹皮夜燈10／14報名　親子組399元30名額

▲微光森林-樹皮夜燈親子活動，認識阿美族樹皮工藝，製作獨特的夜燈。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

敲打過構樹樹皮嗎？為傳達人與森林相存相依的關係，林業及自然保育署花蓮分署池南自然教育中心11月2日特別舉辦「微光森林-樹皮夜燈」親子活動，邀請大小朋友走進池南，認識阿美族樹皮工藝，製作獨特的夜燈，享受燈光從美麗的樹皮紋理散發，就像微光森林，陪伴與孩子創造美好時光。





花蓮分署積極推廣各民族的傳統山林智慧，強調傳統智識在生態保育中的價值。活動以阿美族構樹皮為主要材料，透過生態觀察與樹皮夜燈DIY，扣合阿美族文化，讓參與者認識並尊重自然環境，體會森林產物惠益，傳達生產、生態、生活三生一體的友善土地與永續發展理念。





10月14日9點起開放線上報名，名額30人，適合幼兒園大班以上親子及一般民眾參與。親子組399元（1位孩童享1位家長免費陪同），含DIY材料1份與課程費，不含門票與停車費，交通須自理。

請至台灣山林悠遊網池南自然教育中心頁面線上報名（https://tinyurl.com/3u8bvvet ），首次使用報名系統者，須先註冊為會員。相關活動資訊可查詢中心臉書粉絲團，也可電詢中心教育推廣組（03）864-1594#15。

