個人申請「294校系只採計1科」創3年新高　專家：降低招生門檻

▲個人申請採計一科校系達13.5%，專家認為和招生不易有關。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選會今（25日）公告大學申請入學、繁星推薦參採學測科目。個人申請參採1科校系占比從去年12%提高到今年13.5%，升學輔導專家分析，占比提高和近年來因少子化導致校系招生不易有關，透過減少採計科目自降招生門檻，讓更多考生進入第二階段甄試，有機會招到更多學生。

大學甄選會今天公布114學年度「繁星推薦」與「申請入學」各校系參採學科能力測驗科目。兩管道都以參採3科最多，其中繁星推薦為803個校系，占總校系數47%，申請入學則有789個校系，約占總數36%。另外，受缺額影響，個人申請參採1科校系達294個，占比從去年12%提高到今年13.5%，寫下3年新高，而採計2科占27%，採計1或2科首度破4成。

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升學輔導專家藍天予表示，今年申請入學參採1科校系占比，從去年12%提高到今年13.5%，採計2科占比也提高到27%，顯示受到少子化影響，各校系招生不易，為了讓更多考生進入第二階段甄試，校系降低採計科目，透過降低門檻方式，讓更多考生進入二階，校系也有更多選擇，藉此減低缺額狀況。

今年個人申請仍有不少自然組科系採計國文。藍天予表示，包括清大與陽明交大的資工甲、乙組，中央大學資工與電機系，也都採計國文。不過，台大與成大的資工則不採計國文，而成大資工智慧系統組只看英數，不看國文，算是比較特別。

而根據甄選會資料，玄奘大學、開南大學、華梵大學申請入學所有科系僅參採一科，大葉大學參採1至2科。另外，今年已經經中國醫等5校參採社會科，藍天予表示，台大醫將從115學年起參採社會科，可能會帶動社會科分數變化。