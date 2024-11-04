美選舉專家最新預測！　賀錦麗民調領先「但川普當選機率高」

▲ 川普和賀錦麗民調拉鋸，沒有明顯贏家。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名選舉數據分析師席佛（Nate Silver）最新預測指出，儘管民調結果由民主黨候選人賀錦麗稍微領先，但共和黨川普有51.5%機率在選舉人投票勝出，賀錦麗則有48.1%，不過兩人差距不大，幾乎就跟擲硬幣一樣。

席佛在個人網站Silver Bulletin發表最新預測， 儘管賀錦麗在他的綜合民調中領先川普不到1%，他仍認為川普勝率較高。他提到，《紐約時報》搖擺州民調顯示賀錦麗占優勢但不大；Morning Consult民調則顯示川普有利但不多，「完全是未知數」。

《紐時》民調中，川普在喬治亞、內華達、北卡羅來納及威斯康辛州等4個關鍵搖擺州落後賀錦麗，但在亞利桑那州領先，密西根州及賓州則是兩人勢均力敵。Morning Consult民調結果較有利川普，他在喬治亞州及北卡領先賀錦麗2%，亞利桑那、賓州和威州陷入僵局。

席佛也提及備受關注的愛荷華州民調，賀錦麗陣營認為該州是共和黨票倉，但知名民調專家塞爾澤（J. Ann Selzer）的數據顯示賀錦麗領川普3%。

席佛認為這對選舉人票的影響可能不大，但賀錦麗支持者對此感到振奮也很合理，「至少確定在最後一批民調中，有大量高品質民調機構數據支持賀錦麗當選，也有大約一樣多的數據指向川普獲勝」，認為川普10月時的氣勢到11月已逐漸消散，勝負可能難分難捨，不會一面倒向川普。

川普則猛烈抨擊塞爾澤的民調，稱他是「川普黑粉」，還聲稱愛荷華州的農民很愛他，「所有民調都顯示我領先很多，除了一個川普黑粉，上次的民調就完全錯誤，嚴重偏袒民主黨」。

受到愛荷華州民調影響，投注市場近幾天也收緊。萬聖節前夕在Kalshi、Polymarket和Predictit等平台，約60%投注者相信川普會贏，但如今他在3個網站的勝率都不超過54%，在Predictit更是僅有48%，落後賀錦麗的56%。