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美股焦點！分析師：若川普獲勝　「這類股」將會出現膝跳式上漲

分析師表示無論誰贏得大選，股市通常都會上漲。（圖／報系資料照）

▲分析師表示無論誰贏得大選，股市通常都會上漲。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

美國大選將至，政治不僅佔據了新聞頭條，也是美國股市的關注焦點。大選最終結果對美國某些行業的影響要大於對整個股市的影響，政治因素有時會給成功的投資帶來阻力，分析師表示無論誰贏得大選，股市通常都會上漲。

Wolfe Research分析師埃馬紐埃爾·羅斯納（Emmanuel Rosner）指出，川普獲勝尤其利好福特，因為該公司在墨西哥的製造業務比其他汽車公司少。羅斯納認為，無論誰贏得大選，特斯拉都有可能成為大贏家。如果賀錦麗獲勝，特斯拉將繼續受益於電動汽車友好政策，但也會因為在墨西哥沒有製造業務而受益。

投資者認為若川普獲勝，石油股可能會出現膝跳式上漲，如果賀錦麗獲勝，太陽能、風能和電動汽車公司的股票將獲得提振。摩根士丹利分析師安德魯·珀科科（Andrew Percoco）看好太陽能製造商第一太陽能（FSLR.US）、可再生能源開發商新紀元能源（NEE.US）和AES發電（AES.US）、能源設備製造商（GEV.US）和燃料電池公司（BE.US） 。

對於參與《平價醫療法案》的醫療保險公司和醫院來說，通過醫保市場購買醫療保險的人的補貼將於明年年底到期。補貼獲得延續將利好醫療保險公司；對於製藥公司而言，川普獲勝意味著併購氛圍更加友好，進而為大型製藥公司、生物技術公司鋪平道路。

2024年大選結果將對金融服務業產生重大影響，尤其是在涉及到銀行間併購活動和廣受爭議的客戶收費規則——被稱為「junk fee」（隱藏收費）等問題時。非營利倡導組織Better Markets的執行長丹尼斯·凱萊赫（Dennis Kelleher）說：「我可以肯定地說，大選會對區域性銀行和社區銀行產生重大影響。」

科技行業一直是監管機構關注的焦點，美國司法部也盯上了科技行業的重點目標，最近，美國地方法院裁定Alphabet (
GOOGL）旗下的谷歌在互聯網搜索領域存在非法壟斷。

投資管理公司Bailard執行副總裁戴夫·史密斯（Dave Smith）說：「反壟斷監管帶來的威脅確實增加了某隻股票或某家公司的不確定性，我們認為，這可能會限制它們的估值增長。」

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