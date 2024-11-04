美選倒數1天！華郵揭：搖擺州可能的7套劇本　選情剖析一次看

▲美選倒數1天，川普和賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美選將至，各州民調顯示，賀錦麗與川普在7大搖擺州的支持率差距小於2%，選情極度膠著。《華盛頓郵報》指出，搖擺州雖然只佔據了全美50個州和聯邦地區中的7個，但其選舉結果或將決定選舉走向，報導也預測了選舉可能出現的7種結果，分析各自的可能性。

1. 賀錦麗憑藉「藍牆」勝出

《華郵》的民調顯示，這是最有可能出現的結果。目前，賀錦麗在密西根州、內華達州、威斯康辛州和賓夕法尼亞州微幅領先，這些北方的「藍牆」州將有助於這名民主黨候選人取得至少270張選舉人票勝選。這些州的白人及年長選民比例較高，而在低學歷白人中，民主黨傳統上表現較好。

2. 川普通過東部險勝

近幾個月，川普團隊將火力集中在賓州、喬治亞州和北卡，因為川賀2人在賓州的選情僅差不到1%，而且川普在喬治亞和北卡的領先優勢也相當微弱。報導稱，川普可能想靠著鞏固這3個搖擺州的選票，通向勝選之路。

不過，若川普選擇了這個辦法，那他勢必要想辦法取得非裔選民的支持，因為賓州選民中有10%是非裔，喬治亞和北卡的非裔選民也佔了多數，但川普近幾年的爭議問題恐怕會讓他在非裔男性中喪失吸引力。

3. 川普在陽光地帶勝出

川普在南部亞利桑那州、喬治亞州和北卡的民調微幅領先賀錦麗，因此如果川普真的贏下這3個搖擺州，他只需要再拿下一個北方州就能確保勝選。然而，正如前文所提，多元選民結構和移民議題將成為南部選舉的重要因素。

4. 賀錦麗大勝

若全國支持率如民調所示賀錦麗略勝，她或可橫掃7大搖擺州，取得超過300張選舉人票。這樣的結果將受到女性選民強力支持、墮胎權利，以及對川普的反感所驅動。

5. 川普大勝

在2016和2020年，民調都嚴重低估了川普的支持率。報導稱，如果相同的情況再度重演，那麼川普就有可能贏下所有搖擺州，取得306張選舉人票，而這樣的情況也意味著川普在非裔和西班牙裔選民，尤其是男性選民中的支持度上升，並反映拜登政府在經濟議題上的不滿情緒。

6. 不確定性結果

《華郵》以上的5個預測結果可能都忽略了一些令人意想不到的狀況，因此報導指出，選舉也可能出現各種不可預測的結果。2名候選人可能各自贏下數個搖擺州，形成局勢未明的結果。

報導稱，賀錦麗可能會失去北方州的其中一個，但拿下內華達州或北卡，但川普也有可能贏下亞利桑那州、密西根州、北卡和喬治亞州。上述提到的幾個搖擺州民調都十分接近，但部分搖擺州的意外轉向或投票率變化，隨時將引發全國性影響。

7. 平局

雖然平局的狀況在現實中不太可能出現，但就理論而言，選舉人票最終出現269比269票的平局也不無可能。如果這一情景出現，那麼眾議院代表團屆時將投票決定總統，而眾議院內控制最多州的政黨或將勝出。根據目前局勢，共和黨在這一情境中較佔優勢。