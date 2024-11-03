快訊／台中國小童騎腳踏車竄出遭2車撞！搶救無效亡

記者許權毅、白珈陽／台中報導

台中市北屯區今（3）日15時許發生一起嚴重車禍，一名年約7歲男童騎乘腳踏車，疑似自路邊橫越，後方一台機車煞車不及撞上，男童拋飛到內線車道，又遭一台轎車撞上，詳細經過警方正調查釐清中。男童被緊急送往中國附醫搶救，仍於17時許宣告不治。

▲台中市一名男童今日騎腳踏車從路邊竄出，遭一輛電動機車、一輛轎車撞上，搶救無效死亡。（圖／記者許權毅攝，下同）



案發地點位在北屯區敦化路二段、仁平路口，附近就是許多民眾休憩的敦化公園，而事發燈時，敦化路上號誌為閃黃燈、仁平路為閃紅燈，2名肇事駕駛、騎士說法一致，均說男童從右側人行道突然竄出。

湯姓男騎士表示，當時自己是直行，男童突然從人行道衝出來，「他一定是沒有在看，所以我們兩個人才都來不及」，發生碰撞後男童飛到內線道，當時也沒看到男童父母。

傅姓駕駛指出，當時男童騎腳踏車過馬路，跟機車碰撞然後飛出來，他看到時已經來不及反應了，猜測應該是先壓到腳踏車再壓到男童，下車看時男童喊「很痛」，看起來是手腳擦傷，不知道有沒有骨折，不過至少沒有肢體變形，然後就馬上報警。

台中消防說，水湳分隊到場時，發現男童有多處擦挫傷、意識模糊，趕緊將人送往中國附醫搶救。院方說，男童到院時無呼吸心跳，經搶救後仍於17時許宣告不治。